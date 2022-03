Finnair lomauttaa Venäjän hyökkäyksen takia – lentäjille ja matkustamohenkilökunnalle voi tulla 90 päivän mittainen pakkoloma

Lentoyhtiö Finnair joutuu lomauttamaan lentäjiään ja matkustamohenkilökuntaansa Venäjän aloittaman sodan takia. Yhtiö kertoo kutsuvansa henkilöstönsä edustajat yt-neuvotteluihin, joissa keskustellaan enintään 90 päivän mittaisista lomautuksista.

Arvioitu kuukausittainen lisälomautustarve koskisi Finnairin mukaan huhtikuusta alkaen 90–220 lentäjää ja 150–450 matkustamohenkilöstön jäsentä. Lopullinen lomautustarve riippuu kuitenkin poikkeustilanteen kehittymisestä sekä mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista. Finnairin tiedote korostaa, että lomautukset tarkentuvat neuvotteluiden aikana.

Yt-neuvotteluiden piirissä ovat kaikki yhtiön 2 800 liikennelentäjää ja matkustamohenkilöstön jäsentä Suomessa. Lisäksi Finnair kertoo tarkastelevansa Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia Suomen ulkopuoliseen henkilöstöön niissä kohteissa, joissa työmäärän arvioidaan merkittävästi vähentyvän.

Venäjä ilmoitti maanantaina tällä viikolla sulkevansa ilmatilansa suomalaisilta lentokoneilta toukokuun viimeiseen lauantaihin asti. Finnair on perunut kaikki lentonsa Venäjälle samaan päivämäärään asti ja osan Aasian lennoistaan tämän viikon sunnuntaihin asti.

Finnair lentää nyt Singaporen, Bangkokin, Phuketin ja Delhin lentoja sekä 9.3. alkaen Tokioon kiertoreittiä Venäjän ilmatilaa välttäen, ja arvioi parhaillaan voisiko myös osan Kiinan ja Korean lennoista lentää toisella reitityksellä. Samalla yhtiö työstää vaihtoehtoista verkosto- ja liikennesuunnitelmaa tilanteen pitkittymisen varalta. Finnairin kiertoreitti Venäjän ja Ukrainan ohi kulkee niin, että niiden ilmatilaan jää kansainvälisen ilmailuliiton IATAn vaatimat 200 kilometrin ero.

– Venäjän ilmatilan ollessa suljettuna meillä on lentoja selvästi suunniteltua vähemmän, ja siksi myös työtä on valitettavasti vähemmän tarjolla lähikuukausina. Iso osa henkilöstöstämme on ollut pitkään lomautettuna pandemian aikana, joten tarve uusille lomautuksille tuntuu nyt erityisen raskailta, mistä olemme pahoillamme, Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt kirjoittaa tiedotteessa.

Euroopan välisellä matkustaja- ja rahtiliikenteellä on tärkeä rooli Finnairin verkostossa. Ennen pandemiaa yli puolet yhtiön liikevaihdosta tuli Aasian liikenteestä. Vaikka osa Aasian markkinoista on rajoittanut matkustusta voimakkaasti pandemian aikana, on Finnair operoinut useita Aasian reittejään kuljettamalla rahtia. Lentojen reitittäminen Venäjän ilmatilaa välttäen lisää lentoaikoja pahimmillaan useita tunteja, ja polttoaineen hinnannousu yhdistettynä pidempään lentomatkaan rasittaa voimakkaasti lentojen kannattavuutta.