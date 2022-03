Ylivoimainen valtaosa Venäjällä asuvista suomalaisista on palannut tai palaamassa Suomeen – junalla, bussilla tai omalla autolla pääsee yhä rajan yli

Suomen Moskovan suurlähetystö arvioi, että erittäin suuri osuus Venäjällä asuvista suomalaisista on palannut tai on palaamassa Suomeen Ukrainan tilanteen vuoksi. Tarkkaa tietoa ei kuitenkaan vielä ole.

– Olemme erityisesti maanantaista lähtien saaneet useita kymmeniä yhteydenottoja suomalaisilta lähinnä liittyen siihen, että mitä liikennevälineitä ja reittejä pitkin Suomeen pääsee takaisin, kertoo Moskovan lähetystön lehdistöneuvos Taneli Dobrowolski.

Hänen mukaansa lähetystön arvio on, että suomalaisia oli Venäjällä alkuviikosta noin 500, joista noin 200 asuu Pietarissa tai lähialueilla. Luvut perustuvat matkustusilmoituksiin.

Näistä noin 500 henkilöstä suuri osa on Moskovan suurlähetystön ja Pietarin pääkonsulaatin työntekijöitä. Toinen suuri ryhmä ovat liikemiehet perheineen. Sen sijaan opiskelijoita on vähän, Moskovassa yhden käden sormin laskettavissa oleva määrä.

Dobrowolskin mukaan Etelä-Venäjällä lähellä Ukrainaa ei ole lainkaan suomalaisia.

– Olemme jo pitkään kehottaneet matkustustiedotteissa välttämään näitä alueita. Viimeisimmässä matkustustiedotteessa annettiin kehotus poistua sieltä välittömästi, emmekä ole saaneet myöskään muita reittejä kautta tietoa, mikä viittaisi siihen, että siellä olisi suomalaisia, Dobrowolski kertoo.

Moskovasta ei ole enää suoria yhteyksiä Suomeen

Moskovasta ei enää pääse suoraan Suomeen sen jälkeen, kun lentoyhteydet katkesivat tällä viikolla. Yhteys Helsingin ja Moskovan välillä liikennöineellä Tolstoi-junalla katkesi jo ajat sitten koronaan.

Moskovasta pitää ensin matkustaa junalla tai lentokoneella Pietariin, josta Allegro-juna vie matkustajat Suomeen. Pietarista Suomeen pääsee myös bussilla.

– Maarajat ovat auki, ja se tarkoittaa sitä, että omilla autoillakin pääsee täältä Suomeen, Dobrowolski huomauttaa.

Monilla yrityksillä on Venäjällä vain vähän suomalaista henkilökuntaa

Suomalaisyritysten etuja Venäjällä valvovalla East Officella on 29 jäsenyritystä, joihin kuuluvat muun muassa Fortum, Nokia, Nokian Renkaat, S-ryhmä, Stora Enso, UPM, Valio, VR ja YIT.

Suuri osa yrityksistä on lopettanut liiketoimet Venäjällä omasta aloitteestaan protestina Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. Osa on joutunut muutenkin lopettamaan teknologiapakotteiden vuoksi.

Monilla yrityksillä on vähän tai ei ollenkaan suomalaista henkilökuntaa Venäjällä.

– Venäjän toimintomme pyörivät täysin paikallisin voimin. Meillä ei ole Venäjällä suomalaisia työntekijöitä, kertoo Valion Suomen, Ruotsin, Baltian ja Venäjän toimintoja johtava Elli Siltala sähköpostitse.

Valiolla on Venäjällä oma tehdas Moskovan lähellä ja konttori Pietarissa. Niissä on yhteensä töissä noin 400 henkilöä.

Saa tulla takaisin, mutta pakkoa ei ole

Puutuoteteollisuudelle teknologiaa ja palveluja toimittavan Rauten toimitusjohtajan Tapani Kiisken mukaan yhtiöllä on pysyvää suomalaista henkilöstöä Venäjällä kolme henkeä. Tällä hetkellä Rautella on kuitenkin kaksi suurta asennustyömaata, joilla on kolmisenkymmentä lähetettyä suomalaista työntekijää.

– Olemme ilmoittaneet kaikille, että ulkoministeriön matkustusohjeiden mukaisesti saa tulla takaisin, mutta pakkoa ei ole. Käytännössä kaikki ovat tulossa tai tulleet pois, Kiiski kertoo.

Rakennusyhtiö YIT:ltä kerrotaan, että yhtiöllä on tällä hetkellä vain hyvin pieni määrä suomalaisia työntekijöitä. He ovat maassa pitempiaikaisella komennuksella eivätkä esimerkiksi työmatkalla. Heihin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.