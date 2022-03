Tukkipuun hakkuuaikomukset jyrkässä kasvussa Varsinais-Suomessa

Yksityismetsien hakkuuaikomukset kasvoivat metsänkäyttöilmoitusten perusteella viime vuonna Varsinais-Suomessa 23 prosenttia ja Satakunnassa 22 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, kertoo suomen metsäkeskus. Vuoteen 2020 verrattuna kasvoivat erityisesti tukkipuun hakkuuaikomukset. Varsinais-Suomessa ilmoitusmäärässä oli nousua peräti 40 prosenttia.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat 2021 Lounais-Suomessa yhteensä noin viisi miljoonaa puukuutiometriä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan hakkuuaikomukset nousivat yli 20 prosenttia eli noin 900 000 kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020.

Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat viime vuonna Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa noin 2,7 miljoonan kuutiometrin tasolle. Määrä ylitti edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Myös kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat, mutta maltillisemmin.

Hakkuuaikomuksia ilmoitettiin viime vuonna Lounais-Suomen molempien maakuntien yksityismetsistä lähes yhtä paljon eli Varsinais-Suomessa noin 19 400 hehtaarille ja Satakunnassa 19 000 hehtaarille. Satakunnassa kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 11 prosenttia ja Varsinais-Suomessa kuusi prosenttia. Hakkuuaikomuksia kohdistui neljälle prosentille yksityismetsien metsätalousmaan kokonaispinta-alasta. Ilmoitettujen ensiharvennushakkuiden määrässä oli lähes parikymmentä prosenttia pudotusta edellisvuoteen verrattuna, mutta uudistushakkuita ilmoitettiin noin 11 440 hehtaaria, mikä oli noin 31 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Vuoden 2021 hakkuuaikomuksiin perustuva arvio Lounais-Suomen yksityismetsien kantorahakertymästä on korkea. Varsinais-Suomessa arvio on 110 miljoonaa euroa ja Satakunnassa 100 miljoonaa euroa. Aktiivisella metsänhoidolla on positiiviset vaikutukset aluetalouteen ja ilmastoon. Työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on myös tärkeää jatkaa, toteaa tiedotteessa elinkeinopäällikkö Minna Rautalin Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin, hakkuutavan ja antaa arvion hakattavasta puumäärästä.

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen, ja se täytyy tehdä vähintään kymmenen vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa kolmen vuoden ajan eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2–8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät vasta hakkuuvaiheessa.