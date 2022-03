Koronatiedot: Varsinais-Suomessa tautimäärä laskussa, mutta sairaalahoidon tarpeessa on kasvua

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) mukaan Varsinais-Suomen kunnissa on kirjattu tällä viikolla vasta 40 uutta koronavirustartuntaa. Viime viikon keskiviikon jälkeen uusia tartuntoja on kirjattu yhteensä 1 811.

THL:n koronaluvuissa on ollut teknisiä ongelmia, eivät kaikki tuoreimmat luvut ole (Varsinais-Suomesta) todennäköisesti järjestelmässä.

Viime viikolla uusia tartuntoja tilastoitiin sairaanhoitopiirissä kaikkiaan 2 270 ja tätä edeltävällä viikolla 2 779. Viikolla kuusi ja sitä ennen tammikuussa Varsinais-Suomen uusien tapausten viikkomäärät olivat reilusti yli 3 000, jopa 4 000 uutta tartuntaa.

Suomessa on tilastoitu keskiviikkona 1 116 uutta koronatartuntaa. Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt 658 559 koronatartuntaa. Viime viikon keskiviikon jälkeen uusia tapauksia on tilastoitu 28 832.

Testauskriteerit ovat vaihtuneet epidemian aikana useita kertoja, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa täysin tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todellisuudessa on ollut.

Sairaalahoidossa on Varsinais-Suomessa 187 koronapotilasta. Määrä on noin 40 henkilöä suurempi kuin viikko sitten.

Tehohoidossa olevien määrä on 5. Se on yksi vähemmän kuin viikko sitten.

Koko maassa sairaalahoidossa olevien määrä on noussut hieman viime viikosta. Tehohoidossa olevien potilaiden määrässä on pieni lasku.

Suomessa koko väestössä 79,4 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotusannoksen, 75,4 prosenttia toisen ja 49,6 prosenttia kolmannen.

Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat: 82,5 prosenttia, 78,4 prosenttia ja 51,7 prosenttia.

TS julkaisee kerran viikossa keskiviikkoisin koronakatsauksen, joka kertoo tuoreimmat tiedot rokotuksista, sairaalahoidosta ja tartuntatilanteesta Varsinais-Suomen kunnissa ja koko maassa.

Juttu päivittyy.