Turku Band Festival palaa livelavoille

Turun kaupungin nuorisopalvelujen järjestämä Turku Band Festival esittelee maaliskuussa paikallista osaamista tuodessaan jo kahdeksatta kertaa turkulaisia bändejä lavoille ympäri kaupunkia. Tapahtuma palaa nyt livelavoille koronarajoitusten lieventyessä.

Turku Band Festivalin tuottajan Iida-Sofia Saukkoriipin mukaan korona ei ole vaikuttanut tapahtuman suosioon mukaan hakeneiden bändien osalta. Esiintyjiksi halusi yli 80 bändiä.

– Mukaan ohjelmaan valikoitui yli 50 bändiä. Selvää on, että koronarajoitusten ja toimien jälkeen livemusiikin kaipuu on suuri niin yleisön kuin yhtyeidenkin osalta, toteaa Saukkoriipi tiedotteessa.

Viime vuonna Turku Band Festival striimattiin.

– Tämän vuoden Turku Band Festival oli tarkoitus järjestää jo tammikuussa, mutta sitä päätettiin lykätä koronarajoitusten vuoks, kertoo Saukkoriipi.

Promoottori Tomi Arvas kertoo, että tapahtuma syntyi tarpeesta näyttää kaupunkilaisille miten monipuolista ja laadukasta bändimusiikkia kaupungissa tehdään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Samalla se on myös turkulaisen musiikin tukemiseen keskittyvä tapahtuma – esiintymisiä ei koskaan ole liikaa.

Turku Band Festivalissa on aikaisempina vuosina esiintynyt satoja yhtyeitä, ja yleisöä on paikan päällä käynyt yli 15 000 henkeä. Viime vuoden striimitapahtumaa on katsottu Youtubessa 20 000 kertaa.

Kaikki keikat ovat maksuttomia. Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa tapahtumat ovat ikärajattomia, mutta muissa paikoissa ikäraja on 18 vuotta.

Turku Band Festival järjestetään koronamääräysten mukaisesti. Paikalle ei tule saapua sairaana tai oireisena. Lisäksi on huolehdittava käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Koko tapahtuman ohjelma löytyy lähempänä ajankohtaa verkosta tapahtuman kotisivuilta.