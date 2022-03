Turku edelläkävijänä – käyttöön ensimmäisenä Suomessa koronapotilaiden kotisairaalaohjelma

Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks ja Turun kaupunginsairaala ottivat ensimmäisinä Suomessa käyttöön koronapotilaiden hoitoon tarkoitetun kotisairaalaohjelman.

Turussa kehitetyn ohjelman avulla voidaan tarkasti valitut koronapotilaat hoitaa kotona. Ohjelma sisältää kotihappihoidon sekä lääke- ja pistoshoidon.

Etäseuranta tapahtuu HealthFox Oy:n kehittämän puhelinsovelluksen kautta, joka muistuttaa potilasta dokumentoimaan ja raportoimaan hoitoon liittyviä asioita hoitavalle taholle. Kotisairaalaohjelma sisältää esimerkiksi oirekyselyn, pulssin, verenpaineen ja veren happikyllästeisyyden mittaukset, laboratoriokokeiden kirjaukset ja itsehoito-ohjeet.

– Tämä soveltuu stabiilille potilaalle, joka pystyy hoitamaan itsensä kotonaan ja kommunikoimaan sovelluksen kautta, toteaa tiedotteessa projektin puheenjohtajana toimiva Tyksin keuhkolääkäri Thijs Feuth.

Alkuvaiheeseen on otettu mukaan kymmenen potilasta. Ensimmäisestä vaiheesta vastaa Tyksin keuhko-osasto, jolla on laaja kokemus koronapotilaiden hoidosta. Projektin toisessa vaiheessa on erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto integroitu huolehtimaan yhteistyössä potilaan hoidosta ja turvallisuudesta. Tyksin infektio- ja keuhko-osastojen lisäksi projektissa ovat mukana Turun kaupunginsairaala, Turun kaupungin kotihoito ja Turun kaupungin kotisairaala.

Projekti käynnistyi tammikuun puolivälissä, ja kahdessa viikossa saatiin ensimmäiset kokemukset korona-kotisairaalan toiminnasta.

– Potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä, kun varhaisempi kotiutuminen on mahdollistunut. Tiivis etäseuranta on antanut turvallisen olon, sanoo Feuth.

Yksi potilaista on 73-vuotias Raimo Turusta. Hän sai vakavan koronataudin ja joutui teho-osastolle. Teho-osastojakson jälkeen häntä hoidettiin keuhko-osastolla.

– Happirikastimen käyttö on ollut oikein helppoa ja hyvää, olen hienosti pärjännyt täällä kotona, kun tytär on tuonut minulle ruokaa. Happikoneessa on kymmenen metrin johto, eli kymmenen metrin säteellä voi kotona liikkua.

Viime aikoina Raimo on käyttänyt happihoitoa noin kymmenen tuntia vuorokaudessa: Happihoito on olliut käytössä lähes ainoastaan yöaikaan.

– Päiväsaikaan olen jo pärjännyt ilman sitä. Olen ajankuluksi seurannut saturaatiomittaria ja se on onneksi mennyt parempaan suuntaan, sanoo Raimo.

Koronapandemian muuttuvaa tilannetta on ollut vaikea ennakoida, jolloin terveydenhuollon yksiköt ovat useasti ylikuormitettuina tai kuormituksen uhan alla. Koronapotilaan sairaalahoito voi pitkittyä, jos toipuminen infektiosta kriittisen vaiheen jälkeen pitkittyy ja potilaan lisähapentarve jatkuu odotettua pitempään.

– Näissä tapauksissa varhaisempi kotiutuminen onnistuu turvallisesti kotihappihoidon ja siihen liittyvän etäseurannan myötä, kertoo Feuth.

Samalla terveydenhuollon kantokyky suurenee, kun kuormitus osastoilla vähenee. Muita etuja korona-kotisairaalassa ovat muun muassa sairaalahoitoon liittyvän infektioriskin pieneneminen, potilaiden halu kotiutua varhain potilasturvallisuutta unohtamatta ja terveydenhuollolle koituvat säästöt.