Öljyn hinta jatkaa nousuaan, varmuusvarastoista vain pieni apu Venäjän öljyn korvaamisessa

Raakaöljyn hinta on ollut tänäänkin reippaassa nousussa. Merkit siitä, että Venäjän öljy ei kelpaa länsimaille, lisääntyvät. Kansainvälisen energiajärjestön huoltovarmuusvarastoista vapautuvan öljyn määrä jäi pieneksi.

Kanada ilmoitti maanantaina kieltävänsä venäläisen raakaöljyn tuonnin maahan. Toistaiseksi se on ainut maa, joka on näin tehnyt, mutta yhtiöpuolella toimia on aloitettu laajemmin.

Neste kertoi maanantaina Iltalehdelle, että se on jo korvannut suurimman osan venäläisen raakaöljyn hankinnasta muilla raakaöljylaaduilla. Neste on tyypillisesti hankkinut noin kaksi kolmasosaa raakaöljystään Venäjältä.

JP Morgan arvioi eilen katsauksessaan, että Venäjän raakaöljyn hintaero muihin raakaöljyihin kertoo, että venäläinen öljy ei tahdo kelvata. Siinä missä Brentin ja West Texas Intermediaten hinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa viime päivät, on Venäjän Urals-laadun hinnat laskeneet samaa tahtia.

Markkinoilla odotettiin helpotusta nouseviin raakaöljyn hintoihin huoltovarmuusvarastoista, mutta se helpotus jäi pieneksi. Kansainvälinen energiajärjestö IEA kertoi eilen vapauttavansa 60 miljoonaa barrelia varmuusvarastoista. 60 miljoonaa barrelia vastaa noin 12 päivän Venäjän öljyviennin määrää.

Mizuho Securitiesin Yhdysvaltojen fuuturiosaston johtaja Bob Yawger arvioikin CNBC:lle, että 60 miljoonaa barrelia ei ole kovin paljon eikä se riitä korvaamaan menetettyä tuotantoa Venäjältä.

Morgan Stanley nosti Brent-laadun raakaöljyn hintaennustetta eilen 110 dollariin barrelilta aiemmasta 100 dollarista barrelilta. Ennuste koskee toista vuosineljännestä.

Kello 9.20 Suomen aikaa Brent-viitelaadun toukokuun toimitusten hinta oli 5,6 prosentin nousussa 110,89 dollarissa tynnyriltä. WTI-viitelaadun huhtikuun toimitusten hinta oli 5,5 prosentin nousussa 109,06 dollarissa tynnyriltä.