Pam antoi lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualalle

Palvelualojen ammattiliitto Pam antoi siivoojia ja kiinteistönhoitajia koskevan ylityökiellon ja lakkovaroituksen tiistaina. Ylityökielto alkaa kuluvan viikon perjantaina ja mahdollinen lakko kahden viikon kuluttua.

Pam on neuvotellut kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta Kiinteistötyönantajat ry:n kanssa helmikuun alusta. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina myöhään maanantai-iltana.

– Pam hakee neuvotteluissa siivoojille ja kiinteistönhoitajille ennakoitavaa ja elämiseen riittävää toimeentuloa sekä arkipyhäkorvausten oikeudenmukaista toteuttamista muiden alojen tapaan. Työnantajaliitto ei osoittanut halua minkäänlaiseen vastaantuloon. Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin ylityökiellon ja lakon kautta tehdä alan työn arvo näkyväksi, Annika Rönni-Sällinen kertoo Pamin tiedotteessa.

Rönni-Sällisen mukaan kiinteistöpalvelualalla on tiukat kilpailutukset ja työvoimapula.

– Ratkaisu ei kuitenkaan ole venyttää pienipalkkaisia työntekijöitä äärirajoille. Pam ei voi hyväksyä työnantajan tavoitteita yhä pitemmistä työpäivistä ja -viikoista, Rönni-Sällinen linjaa.

Pamista kerrotaan, että neuvottelujen kariutumiseen vaikutti osaltaan työnantajaliiton näkemys arkipyhäkorvauksesta, jonka vuoksi monet osa-aikaiset siivoojat näyttävät jääneen ilman palkkaa tai korvausta arkipyhiltä.

– Työnantajien mielestä pienituloisilla osa-aikaisilla siivoojilla ei ole samanlaista oikeutta nauttia arkipyhistä kuin kaikilla muilla. Se on väärin. Tähän tilanteeseen on tultava muutos. Kilpailuedun hakeminen työntekijöiden kustannuksella ja kikkailemalla on kestämätöntä. Ala, joka haluaa olla vetovoimainen työntekijöiden silmissä, ei tällaista tee.

Ylityökielto alkaa perjantaina 4.3. ja koskee kaikkia kiinteistöpalvelualalla työskenteleviä. Lakko alkaisi tiistaina 15. maaliskuuta kello 16.00 ja päättyisi perjantaina 18.3. puolilta öin. Lakkokohteita on yhteensä 145 ympäri Suomea ja koskee noin 2 000 työntekijää. Joukossa on muun muassa kohteita teollisuudessa, matkustajalaivoilla ja kaupoissa.