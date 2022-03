Varsinais-Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuus on koronakoordinaatioryhmän tiedotteen mukaan yhä korkea eli noin 1400 tapausta 100 000 henkilöä kohden kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuus laskee hitaasti.

– Omikron 2:n osuus kaikista tapauksista nyt noin 30 prosenttia. Omikron 1 on siis yhä valtavirus. Omikron 2:n lisääntyminen voi kuitenkin vaikuttaa pandemia-aaltoa pidentävästi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Noin 49 prosenttia kaikista viime päivinä tutkituista näytteistä on positiivisia, mikä on uusi ennätys.

Laaja etätyösuositus on päättynyt valtakunnallisesti ja se voidaan purkaa myös Varsinais-Suomessa tästä päivästä lähtien. Työpaikoille suositellaan kuitenkin työpaikkakohtaisesti sopivien hybridimallien käyttöä työyhteisöjen oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sairaalakuormitus on yhä suurta. Varsinais-Suomen sairaaloissa oli tänään tiistaina aamulla 30 potilasta vuodeosastoilla ja alle 5 teho-osastoilla. Näistä potilaista 15:llä korona on lisälöydös ensisijaisen sairaalahoidon tarpeen ollessa jokin muu. Perusterveydenhuollossa on 23 koronapotilasta Varsinais-Suomessa.

– Viime viikolla alkoi 56 koronapotilaalla sairaalahoitojakso. Näistä 27 tuli sairaalaan koronainfektion vuoksi, 29:llä korona oli lisälöydös, Marttila sanoo.

Rokotustahti on hidastunut merkittävästi. Viime viikolla annettiin vain vajaat 3 500 annosta.

– Rokote antaa parhaan suojan vakavaa tautia vastaan ja suosittelen että kaikki, jotka eivät ole vielä ottaneet rokotusta tai tehosteannosta, kävisivät ottamassa sen, Marttila sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kertoo keskustelleensa paljon maskien käytöstä. Mikäli tilanne ei ole vaikeutunut seuraavaan kokoukseen mennessä, kahden viikon päästä 15.3., voitaisiin keventää maskisuositusta edelleen, esimerkiksi alkaen 5. -luokkalaisista ylöspäin.

Ryhmä muistuttaa, että kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski saattaa olla suuri.

– Jokaisen asukkaan tulisi ottaa vastuuta siitä, ettei tilanne vaikeutuisi. Vaikka olemme kaikki hyvin kyllästyneitä koronaan, epidemia elää vielä vahvasti yhteiskunnassamme. On tärkeää, että ihmiset yhä käyttävät maskia, pitävät etäisyyttä, huolehtivat hyvästä käsihygieniasta ja jos sairastuvat, pysyvät kotona. Valitettavasti epidemia ei ole ohi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.