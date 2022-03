Uudenkaupungin Työveneelle 20 miljoonan euron tilaus Puolasta

Ammattikäyttöön soveltuvia aluksia valmistava Uudenkaupungin Työvene on saanut puolalaiselta Gdnynian kaupungin merivirastolta 20 miljoonan euron arvoisen imuruoppaajatilauksen.

Työvene osallistui tarjouskilpailuun, jossa sen ja yhteistyökumppanien C-Jobin ja Holland Marine Technologiesin kehittelemä ruoppaaja valikoitui voittajaksi.

Tilaus on Työveneelle merkittävä myös työllistäjänä, sillä rakennushanke takaa täyden työllisyyden koko telakan henkilöstölle sekä lukuisille alihankkijoille.

– Olen äärimmäisen ylpeä tästä projektista. Se on kunnianosoitus suomalaiselle ja alankomaalaiselle laivanrakennusperinteelle ja osoittaa, kuinka tärkeää on pyrkiä korkeaan laatuun ja todella ymmärtää asiakkaan tarpeita. Saadakseen taatun huipputason tuote, on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon muutkin tekijät, kuin pelkkä hintalappu, Uudenkaupungin Työveneen toimitusjohtaja Juha Granqvist arvioi.

Imuruoppaukseen käytettävän TSDH-aluksen toimitusaika on 21 kuukautta. Valmistuttuaan Gdynian merenkulkulaitos tulee käyttämään alusta viisi metriä syvän vesiväylän rakentamiseen ja ylläpitoon Gdanskinlahdelta Elblag-joelle.