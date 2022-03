Varsinaissuomalaista yritystä epäillään pimeän työvoiman käytöstä – verottajalta pimitetty lähes kolme miljoonaa euroa

Keskusrikospoliisin (Krp) vuodesta 2018 tutkima varsinaissuomalaiseen yhtiöön liittyvää laaja talousrikoskokonaisuus siirtyy syyteharkintaan. Samaan kokonaisuuteen liittyvä rahanpesuepäilyä koskeva tutkinta on edelleen kesken.

Nyt valmistuneessa esitutkinnassa poliisi epäilee, että varsinaissuomalainen yhtiö on käyttänyt toiminnassaan pimeää työvoimaa ja siten välttänyt veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa. Krp on tutkinut asiaa törkeänä veropetoksena, törkeänä työeläkevakuutusmaksupetoksena ja törkeänä kirjanpitorikoksena.

Esitutkinnassa on asetettu omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 1,8 miljoonan euron arvosta. Poliisi epäilee rikoksista yhteensä 12 henkilöä.

– Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja laaja, minkä osoittaa esimerkiksi noin 20 000 sivua pitkä esitutkintapöytäkirja. Tutkinnan kestoon ovat vaikuttaneet mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan. Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista.