Turun Maarian kirkossa vihitään jatkossa samaa sukupuolta olevia pareja

Maarian kirkkoa ja muita Maarian seurakunnan tiloja voidaan jatkossa käyttää samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisissä ja avioliiton siunaamisissa. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto teki kirkkotilan käytöstä päätöksen äänin 12–5.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnista Åbo svenska församling teki vastaavan päätöksen tammikuussa Turun tuomiokirkon osalta. Osassa muita yhtymän seurakuntia, kuten Turun tuomiokirkkoseurakunnassa, päätös tulee käsittelyyn kevään aikana.

– Laki, joka mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta oleville, on maaliskuussa ollut voimassa jo viisi vuotta. On kohtuutonta, että osa seurakuntalaisista joutuu edelleen odottamaan kirkon hyväksyntää vihkimiselle. Nyt aika oli meillä kypsä tehdä tämä päätös seurakuntaneuvostossa, joka kirkkoherran kanssa vastaa Maarian kirkon käytöstä. Tämän me seurakuntana voimme tehdä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyväksi, Maarian seurakunnan kirkkoherra Laura Maria Latikka sanoo Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Seurakuntaneuvosto päättää kirkkojen käytöstä yhdessä kirkkoherran kanssa.

Kirkon ylintä valtaa käyttävä kirkolliskokous ei hyväksy kirkollista vihkimistä homo- ja lesbopareille, mutta vihkimisiä tapahtuu siitä huolimatta. Myös Varsinais-Suomesta löytyy pappeja, jotka vihkivät sateenkaaripareja avioliittoon. Kirkkoja ei kuitenkaan ole Turussa aiemmin voinut vihkipaikkoina käyttää, lukuun ottamatta Turun linnan kirkkoa ja Pyhän Annan kappelia Aboa Vetus -museossa. Nämä kirkkotilat eivät ole Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiloja.