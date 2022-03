Turun yliopiston professori Kari Lukka sai tiedejärjestön tunnustuspalkinnon ensimmäisenä suomalaisena

Turun kauppakorkeakoulun professori Kari Lukka on saanut liiketaloustiede, laskentatoimen eurooppalaisen tiedejärjestön (European Accounting Association, EAA:n) jakaman tunnustuspalkinnon akateemisesta johtajuudesta (Anthony G. Hopwood Award for Academic Leadership). Palkinnon on aikaisemmin saanut vain seitsemän huippututkijaa. Lukka on ensimmäinen suomalainen tämän palkinnon saaja.

Lukka on toiminut EAA:n piirissä noin neljänkymmenen vuoden ajan, ja palkinnon myöntämisperustelujen mukaan hänen ansionsa ovat mittavat. Hän on muun muassa toiminut kuusi vuotta EAA:n julkaiseman tieteellisen aikakauskirjan European Accountin Review'n toimittajana sekä perustanut ja johtanut kaksikymmentä vuotta laskentatoimen uusiin suuntauksiin keskittyvää kansainvälistä konferenssia. EAA:n organisaation erilaisissa tehtävissä hän on toiminut vuosikymmenien ajan.

Lukka on lisäksi julkaissut lukuisia artikkeleita tieteellisissä aikakauskirjoissa, ja hän toimii myös useiden kansainvälisten tieteellisten aikakauskirjojen toimituskunnissa.

Perustelujen mukaan Lukka on toiminnassaan ja tutkimuksissaan pyrkinyt laajentamaan laskentatoimen teoreettisia ja empiirisiä rajoja tarkoituksena saavuttaa yhä syvällisempää ymmärrystä laskentatoimen roolista yhteiskunnassa.