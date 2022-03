Lounaalla Aurajoen rantamilla – Nobin aasialaiset maut sopivat myös jaettavaksi

Aasialaisesta keittiöstä makuja ammentava ruokaravintola Nobi avautui Telakkarantaan viime marraskuussa. Tiloissa toimi aiemmin ravintola Crane22. Uuden ravintolan myötä terassi on saanut lasitukset ja kaasulämmittimet, joiden ansiosta kauniista jokinäkymistä pääsee nauttimaan terassilla ympäri vuoden.

– Terassi on ollut suosittu näin talvellakin lämmittimien ansiosta. Terassilla nautitaan drinkkejä, mutta myös ruokaillaan. Kesällä ravintola jatkuu ulos avattavalle suurelle terassille, kertoo ravintolapäällikkö Taru Meriläinen.

Meriläisen mukaan asiakkaat ovat löytäneet hyvin uuden ravintolan. Nobi on osa CT-Ravintoloita, johon kuuluvat myös muun muassa Nooa, Tårget, Hügge, di Trevi ja Fontana.

– Aasialaistyylinen ruokamme on mielenkiintoista ja se vetää väkeä. Myös paikka on kiinnostava.

28-vuotias Meriläinen aloitti ravintolauransa Turussa 2018. Hän työskenteli muun muassa Kakolanruusussa ja Aunessa ennen kuin siirtyi CT-ravintoloiden palvelukseen.

– Minua pyydettiin Nobiin töihin, ja tämä on itselleni ihan unelmien täyttymys. Juuri tällaisessa paikassa olen halunnutkin työskennellä. On ollut hienoa olla mukana uudessa ravintolassa alusta lähtien.

Tammikuun alusta lähtien Nobista on saanut arkisin lounasta. Valittavana on viikon burger, viikon kala-annos tai vaihtuva lämmin annos kahdesta eri vaihtoehdosta. Päivittäin on tarjolla myös kasvisannos ja erikoisuutena kolmen ruokalajin business lunch ryhmille, jotka haluavat nauttia lounaasta pitkän kaavan mukaan. Lounaalla on mahdollisuus ostaa viikoittain vaihtuva jälkiruoka.

– Tarjolla on aasialaistyylistä raikasta ja mausteista ruokaa. Annoksissa panostetaan laadukkaisiin raaka-aineisiin ja ulkonäköön. Suosituin lounasannos on ollut viikon kala. Vaihtuvissa annoksissa on tarjoiltu esimerkiksi buneja ja ramenkeittoa.

Lounaan jälkeen tarjolla on koko pöytäseurueelle jaettavaksi tarjoiltava menu ja à la carte -lista.

– Annoksia pystyy jakamaan myös lounaalla. Tämä toimii etenkin silloin, kun on aikaa ruokailla. Torstai ja perjantai ovat vilkkaimmat lounaspäivät ja silloin monella on myös enemmän aikaa pitkälle lounaalle.

Vierailupäivänä tarjolla oli burger grillatulla naudanpihvillä, gochujangmajoneesilla, cheddarjuustolla ja marinoidulla sipulilla. Lisukkeena oli Japanese potatoes. Viikon kala-annos sisälsi grillattua merilohta currykastikkeella. Päivän lounasannokset olivat Nobi Fish & chips ja paahdettua kukkakaalia.

Valitsin grillattua merilohta currykastikkeen, grillatun porkkanan, chilin ja kookosriisin kera. Lounasseuralainen otti paahdettua kukkakaalia kurkumakastikkeen, grillatun kurpitsan, aromaattisen salaatin ja kookosriisin kera.

Värikkäät ja kauniit lautasannokset tarjoiltiin pöytiin. Merilohiannoksessa oli ihanasti erilaisia makuja, tulisuutta, pehmeyttä ja rapeutta. Annos oli sopivan kokoinen ja ruokaisa, mutta se ei jättänyt raskasta oloa.

Lounashetkestä teki erityisen paitsi hyvä ruoka myös miljöö. Oli mukava nauttia helmikuisena pakkaspäivänä lounasta lämmitetyllä ja lasitetulla terassilla, josta oli näkymät Aurajoelle. Terassin lisäksi toiveen kesästä toivat myös raikkaat mocktailit, jotka sopivat nautittavaksi ruuan kanssa tai vaikka jälkiruuaksi sellaisenaan.

