Reserviläisliittoon hakenut historiallisen paljon uusia jäseniä

Reserviläisliittoon on tullut historiallisen paljon uusia jäsenhakemuksia lyhyen ajan sisällä. Reserviläisliitosta kerrotaan, että uusia hakemuksia on tullut tammikuun alusta helmikuun 25. päivään mennessä 1 230 kappaletta. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona uusia jäsenhakemuksia tuli 490 kappaletta.

– Venäjä järkyttää suomalaisten turvallisuudentunnetta ja se heijastuu nyt siinä, että suomalaiset haluavat sankoin joukoin osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Ukrainan kriisin alettua vuonna 2014 tuli ensimmäinen iso jäsenpiikki. Jäsenkasvu on ollut hyvä jo usean vuoden ajan, kuten oli myös viime vuonna. Nyt Euroopassa alkaneen sodan takia jäsenmäärä on kuitenkin lähtenyt todella kovaan kasvuun, toteaa Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola tiedotteessaa.

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on reilut 39 000 jäsentä. Jäsenistä noin 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Reserviläisliiton kautta pääsee ylläpitämään ja kehittämään reserviläistaitoja, harjoittamaan kokonaisturvallisuuteen liittyvää osaamista sekä tukemaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Reserviläisliiton tammi-helmikuun aikana toteuttaman jäsenkyselyn mukaan 95,5 prosenttia olisi valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin omien kykyjensä ja taitojensa mukaan?

– Reserviläiskentässä on todella vahvaa tahtoa osallistua vapaan isänmaan puolustamiseen, sillä Reserviläisliiton kyselyn tulos erosi yli 11 prosenttiyksiköllä verrattuna Maanpuolustustiedotuksen uusimpaan mielipidetutkimukseen, toteaa puheenjohtaja Ilpo Pohjola.

Kyselyyn vastasi 2 768 liiton jäsentä.