Turun massiivisessa Ukraina-mielenosoituksessa Tuomiokirkolla useita satoja osallistujia

Ukrainan sotaa vastustavat mielenosoitukset laajenivat lauantaina niin Helsinkiin kuin myös Turkuun. Turun ukrainalainen yhdistys järjestää suuren mielenilmauksen Turun Tuomiokirkon edessä. Iltapäivällä kello yhden aikaan alkanut suurmielenosoitus järjestetään kokonaisuudessaan Turun tuomiokirkon edustalla. Kulkuetta se ei sisällä, joten tapahtumasta ei pitäisi aiheutua haittaa liikenteelle. Paikalla mielenosoituksessa on Turun Sanomien toimittaja Eelis Rytkönen. Hän kertoo ihmisjoukosta kuuluvan lausahduksia kuten "leikki loppui" ja "maailma ei ole reilu". Rytkösen mukaan tori on täynnä ihmisiä ja voidaan puhua massiivisesta mielenosoituksesta. Erään puhujan mukaan paikalla on 3000–4000 osallistujaa.

Lounais-Suomen poliisin mukaan paikalla on arviolta noin 800 ihmistä.

Mielenosoituksessa useat ukrainalaiset pitävät puheita.

– We are surrounded by russian murderers. We are defending desperately [Ympärillämme on venäläisiä murhaajia. Puolustamme epätoivoisesti].

– If today you will be silent, tomorrow Putler will come to your home. [Jos olet tänään hiljaa, huomenna Putler tulee kotiisi]

Puheissa Tuomiokirkon edessä mainitaan myös, että "Nyt olisi aika näyttää Venäjälle sen paikka".

Ympäri Tuomiokirkkotoria näkyy Rytkösen mukaan Ukrainan lippuja sekä kelta-sinisiä värejä. Joukossa on myös yksi Georgian lippu. Mielenosoittajat ovat tehneet kylttejä, joissa lukee "Putin=Murderer [murhaaja]" ja "Stop War, Stop Russia"

Mielenosoitukseen osallistunut ukrainalainen Mynämäellä 12 vuotta työskennellyt Roman kertoo, että hänen maailmansa murtui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Hänellä asuu useita läheisiä keskisessä Ukrainassa, joiden puolesta hän pelkää.

– He istuvat pommisuojassa, Roman kertoo.

Lounais-Suomen poliisi on saanut tapahtumaan liittyen vaadittavan ilmoituksen yleisestä kokouksesta. Poliisi varautuu mielenosoitukseen normaalivahvuudella. Helsingin poliisille on tehty kolme erillistä ilmoitusta Ukrainaa tukevista mielenosoituksista lauantaille.

Ensimmäinen mielenosoitus kokoontuu Esplanadin puistossa kello 12 ja tuntia myöhemmin Helsingissä Mannerheiminaukiolla kokoontuu kaksi Ukrainaa tukevaa mielenosoitusta.

Turussa yksittäisiä mielenosoittajia oli Turun Venäjän pääkonsulaatin edustalla jo torstaina, mutta suurempia ihmismassoja ei silloin vielä paikalle kerääntynyt.

Turun ukrainalainen yhdistyksen järjestämää mielenosoitusta kohtaan oli perjantai-iltapäivällä kiinnostusta osoittanut Facebookissa yli 1 500 henkilöä ja paikalle oli ilmoittanut saapuvansa hieman yli 400 henkilöä.