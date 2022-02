Vanhuksilta on varastettu pankkikortteja ja heidän tileiltään viety tuhansia euroja

Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavanaan useita tapauksia, joissa pankkiautomaatilla asioivilta ikäihmisiltä on anastettu pankkikortteja. Anastettujen pankkikorttien ja urkittujen tunnuslukujen avulla on tileiltä viety satoja ja jopa tuhansia euroja.

Poliisin mukaan tapauksia yhdistää niiden suunnitelmallinen ja harhauttava tekotapa. Tekijä vie pankkiautomaatilla asioivan henkilön huomion hetkeksi pois ja vaihtaa huomaamatta hänen pankkikorttinsa toiseen. Sitä ennen tekijä on urkkinut kortin pin-koodin käyttöönsä.

Rikoksen uhri voi huomata varkauden vasta päivien päästä. Silloin tekijä on mahdollisesti ehtinyt tehdä tililtä jo useita nostoja. Rikoksen uhrit ovat tavallisesti iäkkäitä henkilöitä.

– Heidät selvästi valitaan etukäteen kohteiksi. Erityisen julmaa toiminnasta tekee se, että iäkkäät uhrit ovat puolustuskyvyttömiä ja siten erityisen haavoittuvassa asemassa, kertoo tiedotteessa rikoskomisario Kirsi Alaspää Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Tapauksia tutkitaan törkeinä varkauksina ja maksuvälinepetoksina. Tutkinnassa on useita rikosilmoituksia ja saman päivän aikana tekoja on saattanut olla monilla eri paikkakunnilla. Poliisi kertoo, että hiljattain kirjattiin ilmoitus, jossa tekijät onnistuivat nostamaan asianomistajan tililtä yhteensä 11 000 euroa.

Alaspää toivoo, että ikäihmisten läheiset ja muut heidän kanssaan tekemisissä olevat keskustelisivat asiasta ja nostaisivat esiin turvallisuuteen liittyviä riskejä.

– Kyseinen rikosilmiö ei ole uusi, mutta se on taas nostanut päätään. Rikosten ennalta estämisen kannalta on tärkeää, että ikäihmiset osaisivat varautua pankkiautomaattiasioinnin yhteydessä mahdollisesti tapahtuvaan rikolliseen toimintaan, Alaspää muistuttaa.