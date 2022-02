Keskusta esittää Jouni Mutasta hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtajaksi

Varsinais-Suomen keskusta esittää hyvinvointialueen hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Naantalin ex-kaupunginjohtajaa Jouni Mutasta. Muiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan Jani Kurvista Somerolta ja Teija Ek-Marjamäkeä Loimaalta.

Ehdokkaista luottamustoimiin päätti torstaina kokoontunut ylimääräinen yleinen kokous.

– Olimme valmistelleet kokoukselle huolellisesti pohjaesityksen piirin jo ennen vaaleja sovittujen periaatteiden mukaan. Valinnoissa on huomioitu alueellinen edustavuus, henkilöiden osaaminen ja kokemus sekä vaaleissa saatu henkilökohtainen äänimäärä, puheenjohtaja Pekka Kuusisto kertoo Varsinais-Suomen keskustan tiedotteessa.

Ikääntyneiden palveluiden lautakunnan puheenjohtajaksi keskusta ehdottaa Päivi Maisilaa Mynämäeltä, vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Merja Lainetta Paimiosta ja tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi Julia Koskista Turusta.

– Olen hyvin tyytyväinen tänään päätettyyn kokonaisuuteen paikkavalinnoista. Päätöksessä näkyy vahvasti koko maakunta ja kaikkien seutukuntien vahva edustus niin hallituspöydässä kuin lautakunnissakin. Keskusta on omalta osaltaan huomioinut koko hyvinvointialueen. Mukana on edustajia pienemmistä kunnista ja suuremmista kaupungeista. Valitsimme myös nuoria vastuullisiin tehtäviin. Tällä joukkueella on hyvä ryhtyä töihin koko maakunnan lähipalveluiden puolesta, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä sanoo.

Keskusta ja KD tekevät Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ryhmäyhteistyötä, joten valinnoissa on mukana myös kristillisdemokraattien edustajia.