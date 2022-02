Liike Nytin Harkimo: Suomen haettava Naton jäseneksi heti

Liike Nytin kansanedustajan Harry Harkimon mielestä Suomen pitäisi hakea Naton jäseneksi heti.

– Keskiviikkona sanoin eduskunnassa, että meillä on ehdottomasti mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä, mutta sen aika ei ole juuri nyt. Tämän aamun tapahtuminen takia sanon, että Nato-jäsenyyden hakemisen aika on nyt. Minun on vaikea nähdä, miksi pitäisi odottaa ja milloin olisi parempi aika kuin nyt, Harkimo sanoo tiedotteessaan,.

Harkimon mukaan jäsenyydestä on keskusteltu riittävästi.

– Nyt pitää tehdä päätös kansanäänestyksestä ja sen aikataulusta, Harkimo vaati eduskunnan kyselytunnilla.