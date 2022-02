Kuinka puhua lapsille sodasta?

Venäjän sotatoimet Ukrainaa kohtaan vyöryvät nyt kuvina, lööppeinä ja ääninä myös lasten ja nuorten tietoisuuteen. Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan ja valmiustoiminnan johtaja Riitta Björn korostaa aikuisten rauhallisuuden merkitystä lasten ja nuorten turvallisuudentunteelle. Sama koskee niin vanhempia kuin lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa.

– Asia herättää monenlaisia tunteita, mutta tärkeintä on, että aikuiset pysyvät rauhallisena. Näin he siirtävät rauhallisuutta myös lapsiin ja nuoriin, Björn sanoo.

– Lasten kaikkiin kysymyksiin on tärkeä vastata ja omalla rauhallisuudella viestittää, että meillä Suomessa ei ole mitään hätää.

Lapselle tulisi antaa riittävästi aikaa kertoa tuntemuksistaan ja kysyä kysymyksiä. Samalla tulisi kunnioittaa myös sitä, jos lapsi ei sillä hetkellä halua puhua asiasta.

Mediatulva aiheen tiimoilta on suurta. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä enemmän häntä pitäisi suojella katastrofiuutisoinnilta. Pienten lasten perheessä esimerkiksi television uutislähetykset on parempi jättää katsomatta lapsen läsnäollessa. Lapset voivat säikähtää uutisissa näkemäänsä inhimillistä hätää ja sotaa.

– Aikuisten tiedonnälkä on ymmärrettävästi suurta, mutta pienen lapsen läheisyydessä on tärkeää rajoittaa tietotulvaa asiasta, Björn sanoo.

Jos lapsi ehtii säikähtää jotain näkemäänsä uutista, on tärkeää, että hän ei joudu jatkamaan katselua ja että häntä lohdutetaan heti.

Björn korostaa, että lapsilla on hyvin erilainen tapa reagoida katastrofiuutisiin. Osaan ne eivät juuri vaikuta, mutta osa reagoi hyvinkin voimakkaasti. Reaktio voi olla välitön tai tulla vasta myöhemmin esimerkiksi uniin.

Erityisen tärkeää lasten kanssa keskustelu on silloin, jos lapsella on läheisiä alueella tai hän tuntee jonkun sieltä kotoisin olevan.

– Jos lapsen reaktiot ovat hyvin voimakkaita tai pitkittyvät, silloin on syytä ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin, Björn muistuttaa.

Kansainvälistyneessä maailmassa yhä useammalla koululaisella ja nuorella on ystäviä, jotka ovat kotoisin kriisialuilta. Osalla voi olla läheisiä Ukrainassa tai Venäjällä.

Nuorten osalta sota Ukrainassa voi tulla jopa aikuista lähemmäksi. Aihe on vahvasti esillä myös sosiaalisessa mediassa ja monella voi olla pelikavereita tai somessa seurattavia tuttavuuksia myös kriisialueella.

Björn kehottaakin ottamaan asian esille myös teinien kanssa, vaikka he olisivatkin omiin oloihinsa vetäytyvää sorttia.

– Jokainen tuntee nuorensa varmasti parhaiten, joten asiasta voi kysellä omalle nuorelle sopivalla tavalla. Esimerkiksi voi kysyä, miten päivä meni ja näkyikö Ukrainan tilanne siellä pelimaailmassa. Samalla on tärkeää kysyä, mitä tunteita se nuoressa herättää ja näin avata väylä asiasta puhumiselle.