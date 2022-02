Ukrainan ulkoministeri: Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen, Ukraina puolustaa itseään ja voittaa – räjähdyksiä kuultu Kiovassa ja muualla maassa

Ehkä ei yllätys ...ollenkaan ja esim. Navalnyi on pyrkinyt tästä tiedottamaan

Sukupolvemme kohtaa nyt "etänä" sodan. Tämä ei koske meitä ja ehkä vältymme itse joutumasta tuhokeskiöön, voi ajatella. Mutta mietteitä tästä Venäjän ns. invaasiosta, toiseen itsenäiseen valtioon tunkeutumisesta pakostakin syntyy. Ja ne ovat ahdistavia!

Suomessa, maamme kamaralla usein vieraillut Itänaapurimme Venäjän presidentti on median mukaan kaiken nyt syntyneen tuhoa kylvävän hyökkäyksen Ukrainaan takana. Tämä herra, ex KGB:n agentti, presidentti Putin on vakava uhka maailmanrauhalle! Venäjä on koko Putinin ykkösvalta-asemansa ajan nostanut Venäjän aseellista tuhovoimaa ja se on erittäin suuri.



Onko kyseessä Venäjä eristäytyminen tietoisesti ...ja sitten jonkinlainen tilinpäätös - tilien tasaaminen...sodalla? Joka tapauksessa Venäjä käyttää häikäilemätöntä propagandaa omalla maaperällään ja pyrkii sumuttamaan aina myöskin ulkopolitiikallaan. Ja nyt on paljastanut todelliset tunteensa muusta maailmasta piittaamatta.

