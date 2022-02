Naantalin terveyskeskus keskittää hoitotarvikejakeluaan – avannetarvikkeet tulevat kotijakelun piiriin

Naantalin terveyskeskuksen hoitotarvikejakelu keskitetään maaliskuun alusta lähtien maanantai- ja tiistaipäiville. Samalla hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa vahvistetaan potilaiden neuvontaa ja ohjausta, kun kevään aikana tehtävässä aloittaa uusi terveydenhoitaja.

Lisäksi avannetarvikkeet tulevat kotijakelun piiriin. Uudistuksen tavoitteena on keskittää hoitotarvikejakelun palvelua sekä tukea ja edistää potilaan kotona selviytymistä.

Maksuttomaan hoitotarvikejakeluun ovat oikeutettuja potilaat, joilla on todettu pitkäaikainen sairaus tai vamma, ja hoito on kestänyt tai tulee kestämään yli kolme kuukautta. Hoitotarvikkeet tilataan ennakkoon sähköisessä asioinnissa, puhelimitse tai sähköpostitse. Tilaus on suositeltavaa tehdä kaksi viikkoa ennen tarvikkeiden loppumista.

Tilatut tavarat noudetaan entiseen tapaan terveyskeskuksen noutopisteestä, joka siirtyy 7. maaliskuuta alkaen päivystyksen odotusaulaan. Tilattujen hoitotarvikkeiden nouto onnistuu arkisin kello 7.45–20 ja lauantaisin kello 9–14.

Avannetarvikkeiden tulemisella kotijakelun piiriin pyritään helpottamaan potilaan arkea. Potilaan ei tarvitse enää noutaa hoitotarvikkeitaan, vaan ne toimitetaan potilaan kotiovelle sovittuna ajankohtana huomaamattomassa paketissa.