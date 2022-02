Koronaministeriryhmä esittää ravitsemisliikkeiden rajoituksista luopumista – hygieniavelvoitteet jäisivät voimaan

Hallituksen koronaministerityöryhmä esittää tiistaina saamansa koronan tilannekatsauksen perusteella muutoksia ravintolarajoituksiin ja sairausvakuutuslain muutosten jatkamista. Ministerityöryhmä esittää ravitsemisliikkeiden anniskelua, aukioloa, asiakasmääriä ja istumapaikkaa koskevista rajoituksista luopumista 1. maaliskuuta alkaen. Sen sijaan ravitsemisliikkeitä koskevien yleisten hygieniavelvoitteiden jatkamista työryhmä suosittelee 31. maaliskuuta asti.

– Mikäli sairaalakuormitus nousee olennaisesti, tulisi tehdä ravitsemisliikkeitä koskevien rajoitteiden uudelleenharkintaa, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Ministerityöryhmä esittää kolmikantaisen työryhmän esitystä työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta lähetettäväksi lausuntokierrokselle. Esitys koskee laajasti työelämää, joten työryhmä arvioi lausuntokierroksen tarpeelliseksi.

Esityksessä on kyse henkilötietojen käsittelystä, joten ennen mahdollista hallituksen esityksen antamista olisi kuultava tietosuojavaltuutettua. Hallituksen esityksen mahdollinen antaminen sekä voimassaoloaika arvioidaan lausuntokierroksen jälkeen huomioiden silloinen epidemiatilanne.

Ministerityöryhmän esityksen mukaisesti koronapandemian vuoksi tehdyt väliaikaiset muutokset sairausvakuutuslakiin pidettäisiin voimassa 30. kesäkuuta asti. Väliaikaiset työttömyysturvalakiin tehdyt poikkeukset olisivat voimassa 28. helmikuuta asti.

Tiedotteessa korostetaan koronaturvallisen elämäntavan merkitystä yhteiskunnan avautuessa, ja muistutetaan rokotteiden ottamisen tärkeydestä vallitsevassa tautitilanteessa. Suomessa rokotuskattavuus on hyvällä tasolla erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä, mutta rokotuskattavuuden kasvu on hidastunut viime aikoina selvästi.

Suomessa koronatapausten kokonaismäärän lasku on jatkunut, mutta alueellinen epidemiatilanne vaihtelee edelleen huomattavasti. Sairaalahoidon tarve on pysynyt monilla alueilla edelleen korkealla tasolla, mutta tehohoidon kuormitus on alhaisempi kuin aiempien epidemiahuippujen yhteydessä.

– Koronarokotukset suojaavat vakavalta koronataudilta edelleen hyvin ja vähentävät selvästi riskiä joutua sairaalahoitoon sekä menehtyä koronavirustautiin, työryhmä muistuttaa.