Poliisi julkaisi Espoon epäillyn väkivaltarikollisen kuvan ja tuntomerkit

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää edelleen havaintoja Espoon Haukilahdessa Kuhatiellä sijaitsevassa kerrostalossa noin kello 10 maanantaina tapahtuneesta epäillystä väkivaltarikoksesta. Tapausta tutkitaan murhana, ja poliisi epäilee teosta Harri Puhjoa. Rikoksen uhri on 30-vuotias nainen, jonka epäilty tunsi kehonrakennusharrastuksen kautta. Epäilty oli määrätty uhria koskevaan lähestymiskieltoon.

Poliisi ei ole vielä tavoittanut Puhjoa, joten julkaisee siksi hänen nimensä, kuvansa ja tuntomerkkinsä ja pyytää edelleen havaintoja hänen liikkeistään. Poliisi kuvailee Puhjoa keski-ikäiseksi,lihaksikkaaksi ja 173 senttimetriseksi. Hänellä on lyhyet hiukset, harmaa sänkiparta ja hänen epäillään käyttävän ruskeaa tai mustaa karvakauluksista takkia. Lisäksi hänellä on mustat housut ja musta pipo, jossa on tummia raitoja.

Poliisin tietojen mukaan on mahdollista, että teosta epäilty mies voi liikkua pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Suomen alueella laajemminkin. Poliisilla ei ole tiedossa epäillyn ulkopuolisiin kohdistamaa vaaraa, mutta kehottaa kuitenkin välttämään epäillyn lähestymistä itse.

Poliisi pyytää reaaliaikaisten havaintojen miehestä ilmoitettavan suoraan hätänumeroon 112. Muut havainnot voi välittää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295413031.