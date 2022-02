Topinojan lajitteluasemalle odotettavissa ruuhkia, toimintoja uudelleenjärjestetään

Lounais-Suomen Jätehuolto tiedottaa, että tulevien viikkojen aikana Topinojan jätekeskuksen lajitteluaseman toimintoja järjestellään uudelleen. Järjestelyllä pyritään selkeyttämään asiointia lajitteluasemalla sekä parantamaan alueen turvallisuutta. Myös liikenteen kiertosuunta asemalla vaihtuu. Uudelleenjärjestelytyöt ovat käynnistyneet ja jatkuvat aina maaliskuun puoliväliin asti. Töiden ollessa käynnissä kannattaa lajitteluasemalla asiointiin varata hieman tavanomaista enemmän aikaa.

– Selkeytetyillä liikennejärjestelyillä on tarkoitus sujuvoittaa asemalla asiointia estämällä aseman ruuhkautuminen sisäänajon yhteydessä. Jätteiden keräysvälineiden uudelleensijoittelu taas mahdollistaa jätenoutojen siirtämisen erilliselle alueelle, mikä vuorostaan parantaa alueen turvallisuutta niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin kannalta, kertoo LSJH:n palvelusuunnittelija Marko Kokkonen tiedotteessa.

Nykyisen lajitteluaseman uudelleenjärjestely tarjoaa myös mahdollisuuden kokeilla erilaisia ratkaisuja uuden Topinpuiston lajitteluaseman suunnittelun tueksi. Topinpuisto on Topinojan jätekeskuksen ympärille rakentuva tulevaisuuden kiertotalouskeskus, jonne on tarkoitus luoda mahdollisuuksia kiertotalouden kehittymiselle, olemassa olevan toiminnan yhteyteen. Topinpuistoon kaavaillaan myös uutta, jätteiden pientuojia palvelevaa lajitteluasemaa, jonka suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

– Työssä hyödynnämme Topinojan lajitteluaseman uudelleenjärjestelyistä saatuja kokemuksia. Olemme lisäksi osallistaneet sekä asukkaita että LSJH:n työntekijöitä, heillä kun on paras tuntemus ja tietotaito siitä, mitä uudelta asemalta odotetaan ja toivotaan toimivuuden ja palveluiden osalta, kuvailee LSJH:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta.

Suunnittelussa ja toteuttamisessa noudatetaan kestävän ja vähähiilisen kiertotalouden periaatteita.