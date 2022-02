Salolainen kansanedustaja Katja Taimela ei ole ehdolla ensi vuoden eduskuntavaaleissa

Sdp:n kansanedustaja Katja Taimela ei asetu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa keväällä 2023. Taimela ilmoittaa samalla muuttavansa maaliskuun alussa Salosta Turkuun.

Taimela kiittelee tiedotteessa puoluetovereitaan, ystäviään, tukijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan. Hän painottaa, että työ eduskunnassa jatkuu täysipainoisesti tämän vaalikauden loppuun asti.

– En kiellä sitä, että olen kokenut raskaana politiikan keskusteluilmapiirin kärjistymisen viime vuosina ja tämä on edesauttanut ratkaisuani. Lisäksi 16 vuotta on pitkä aika missä tahansa työssä, saati sellaisessa tehtävässä, jossa et juuri koskaan itse määrittele vapaa-aikaasi, Taimela perustelee.

– Päätös ei ole koskaan helppo, mutta se on hiljalleen kypsynyt vuosien varrella. Seuraavaksi on aika katsoa mitä muuta elämällä on tarjota. Oma elämäntilanteeni mahdollistaa tässä vaiheessa sen, että 24 vuoden tauon jälkeen palaan asumaan takaisin Turkuun.

Taimela päätti kertoa päätöksestään hyvissä ajoin, jotta eduskuntavaaliehdokkaaksi aikovilla on aikaa tehdä oma harkintansa ehdokkuutensa suhteen.

– Toivon, että Salon seudulta löytyy vahvoja demariehdokkaita eduskuntavaaleihin, hän päättää.