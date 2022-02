Varsinais-Suomen Ely-keskus toteaa tiedotteessaan, että nollan molemmin puolin sahaavat Lounais-Suomelle tyypilliset sääolosuhteet ovat reikiinnyttäneet päällysteitä etenkin päätieverkolla. Tänä talvena on ollut myös useampia lumimyräkkäpäiviä ja etelään on ennustettu tälle maanantaillekin uutta lumimyräkkää. Ongelmakeleillä tienhoitotoimenpiteitä on tehty vuorokauden ympäri. Toisinaan keliolosuhteet ovat Ely-keskuksen mukaan sellaisia, että tien liikennöitävyys heikkenee nopeasti hoitotoimenpiteiden jälkeen. Ely-keskus peräänkuuluttaa, että lumimyräköissä ei teiden kuntoa kuitenkaan voida ylläpitää normaalien laatuvaatimusten mukaisesti. Vaikeimmissa olosuhteissa tieverkko hoidetaan kuntoon tärkeysjärjestyksessä ja ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Jos runsas lumisade jatkuu pitkään, voi esimerkiksi aura-auton reittien loppupuolen auraus viivästyä. Pääteilläkin saattaa olla joskus huono ajokeli, sillä kunnossapito vie vaikeassa kelissä oman aikansa. Tieverkon tärkeimmät tiet hoidetaan kuntoon kuitenkin ensimmäisenä.

Tänä talvena Lounais-Suomessa tien pinta on ollut päivisin märkä ja jäätynyt taas yöllä. Ely-keskuksen mukaan kumpikin rapauttaa päällystettä omalla tavallaan. Märällä pinnalla autojen renkaat iskevät siinä olevaa vettä vanhaan haurastuneeseen tai vaurioituneeseen asvalttiin. Yöllä sitten asfalttiin päässyt vesi jäätyessään laajenee ja irrottaa kiviä haurastuneesta asvaltista tai kokonaisia paloja tien pinnasta. Tästä syystä päällystevaurioita on nyt runsaasti. Jotta tällaisia säiden aiheuttamia teiden reikiintymisiä ei tulisi, se edellyttäisi teiden uudelleen päällystämistä nykyistä nopeammalla kierrolla. Käytettävissä oleva rahoitus kuitenkin määrittää vuosittaisen päällystysohjelman pituuden.

Liikenteelle vaaralliset kuopat pyritään paikkaamaan mahdollisimman nopeasti. Talvella reikien paikkaus ei kuitenkaan välttämättä onnistu kunnolla ja sateisella kelillä vaurioita ei voi paikata lainkaan. Talviaikaan paikkauksia tehdään pääasiassa kylmäpaikkauksina, sillä kuumaa valuasfalttia ei ole saatavilla. Kylmämassapaikkaukset eivät kuitenkaan pysy kovin hyvin märillä keleillä, vaan kastuessaan ja jäätyessään kylmämassapaikat irtoavat nopeasti. Valuasfalttimassalla saadaan kestävämpiä paikkauksia, mutta sen saatavuus on talviaikaan heikompi.

Pahimmissa vauriopaikoissa on jouduttu laskemaan väliaikaisesti tien nopeusrajoitusta.

Päällysteen vaurioita on jonkin verran myös alemmalla tieverkolla, mutta suurempi ongelma siellä on tielle kasaantuneet sulamisvedet. Paikoitellen ojat ja tierummut ovat jäässä ja runsaiden lumien sulaessa vedet jäävät makaamaan ojiin ja tielle. Kriittisimmistä kohteista tukkeutuneita rumpuja pyritään sulattamaan, jotta vältyttäisiin pahimmilta tulvilta. Päällystevaurioita voi olla myös petollisesti näkymättömissä veden alla. Tienkäyttäjien onkin syytä olla varovaisia liikenteessä ja sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin.

Myös kävelijät ja pyöräilijät ovat olleet ongelmissa lumimassojen ja polanteiden takia. Kävely- ja pyöräilyväylillä lumipolanne on sulaessaan muuttunut sohjoksi ja sohjoa on poistettu kampaterällä. Kampaterällä saadaan karhennettu tienpinta, joka ei ole liukas. Toisaalta kampaterällä ei saada täysin tasaista pintaa. Sään pakastuessa uudelleen, tien pinta jäätyy epätasaiseksi. Ely-keskuksen mukaan kävely- ja pyöräilyväylillä ei olekaan aina saatu hyvää lopputulosta kunnossapitotoimista huolimatta.

Aiempina vuosikymmeninä talvet olivat yleensä vakaampia ja pitkät pakkasjaksot ja pysyvä lumipeite pitivät tiet samassa kunnossa päivästä toiseen. Talvikaudet ovat nykyisin lyhyempiä ja kelit sahaavat enemmän nollan molemmin puolin aiheuttaen haasteita teiden talvihoidolle.

Urakoitsijan koko kalusto on tällaisilla keleillä yleensä kokonaan käytössä ja suorittaa tiestön hoitoa.