Turun yliopistolle Business Finlandilta 635 000 euron rahoitus tekoälytutkimukseen

Business Finland on myöntänyt Turun yliopistolle 635 000 euron rahoituksen OCEAN-hankkeelle, jossa valmistellaan memristorimateriaaleihin liittyvän keksinnön kaupallistamista. Memristorit ovat nanomittakaavassa toimivia muistivastuksia, joita hyödynnetään erityisesti aivojen hermostoa jäljittelevissä uuden sukupolven tekoälypiireissä. Tätä neuromorfista tietojenkäsittelyä pidetään perinteisen tietokonearkkitehtuurin seuraajana.

Monimutkaistuva ja tietoteknistyvä maailma on luonut tarpeen autonomisten koneiden ja sovellusten päätöksenteon tehostamiseen. Perinteisten tekoälyjen kouluttaminen vie paljon aikaa ja tietokoneiden suuri energiankulutus tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä. 10 prosenttia maailman energiasta käytetään tällä hetkellä tiedon käsittelyyn tai siirtoon.

Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa tutkijaryhmä on keksinyt uuden ratkaisun energiasyöpöille virtapiireille käyttämällä puolijohtavia manganiittimateriaaleja.

Tyypillisesti neuroverkkojen valmistuksessa synapsit ja neuronit valmistetaan eri materiaaleista, mikä saa aikaan teknisiä haasteita. Tutkimusryhmän kehittämistä manganiittimateriaaleista voidaan valmistaa sekä neuronit että synapsit. Uudessa Business Finlandin rahoituksen saaneessa OCEAN-hankkeessa tavoitteena on soveltaa tutkimusryhmän kehittämiä ratkaisuja kokonaisiin neuromorfisiin virtapiireihin.

– Tekoälypiiri, joka on tehty käyttämistämme materiaaleista, vie jopa vain tuhannesosan siitä energiasta mitä perinteiset materiaalit kuluttavat samassa sovelluskohteessa. Tämä perustuu siihen, että laitteemme käyttäytyvät biologisten synapsien ja neuronien tavoin hyvin energiatehokkaasti, tutkimusryhmän ja hankkeen johtaja professori Petriina Paturi kertoo tiedotteessa.

Käynnistyvässä OCEAN-hankkeessa memristorimateriaaleihin liittyvää keksintöä kehitetään tuotantoon.

– Neuromorfinen laskenta on vielä uusi teollisuuden haara ja uusille ratkaisuille on suuri kysyntä. Markkina kasvaa voimakkaasti ja startup-yrityksiä perustetaan jatkuvasti. Olemme oikeaan aikaan liikkeellä ja uskon, että ainutlaatuinen ratkaisumme, jolle on haettu patenttisuojaa, tulee herättämään suurta huomiota projektin aikana, Paturi toteaa.