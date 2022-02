Tie on suljettu liikenteeltä tulvimisen takia Salossa

Liikennekeskus kertoo, että Salossa on suljettu osa tiestä 12328 eli Isovuorentiestä Pajulahden ja Vähä-Hiisin välillä tulvimisen takia maanantaiaamulla noin kello 9.20. Haittaa on molempiin suuntiin ja tie on suljettu tiellä olevan veden takia toistaiseksi.