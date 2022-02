Eri puolilla Suomea avioliittoon saatellaan huomenna yhteensä 386 paria. Digi- ja väestötietoviraston mukaan yksi tämän vuoden suosituimmista vihkipäivistä on tiistaina 22. helmikuuta. Suosion syynä on palindromipäivä 22.02.2022, jolloin kaikki Digi- ja väestötietoviraston vihkiajat on varattu Helsingistä Kittilään saakka.

– Talviaikaan vihimme tyypillisesti noin 200 paria koko viikossa, siksi vihkimäärät ovat todella poikkeuksellisia nyt 22. helmikuuta. Tämänhetkisen varauskalenterimme mukaan päivästä tulee koko vuoden suosituin vihkipäivä, kertoo tiedotteessa johtaja Ari Torkkel Digi- ja väestötietovirastosta.

Digi- ja väestötietoviraston varaustilanne perjantailta kertoo, että Varsinais-Suomessa tiistaina vihitään Turussa avioon 16 paria ja Salossa seitsemän. Eniten vihkipareja odotetaan Helsingissä, jossa 43 paria astelee avioon.

Siviilivihkimisiä tehdään yleensä eniten perjantaipäivinä heinä-elokuussa. Torkkelin mukaan tämän helmikuun supertiistai ylittää suosiossaan jopa kesäperjantait. Kesällä siviilivihkimisen haluaa viikossa parhaimmillaan noin 300 paria, kun nyt yksittäisenä päivänä vihitään 386 paria.

Vuoden seuraavat suositut vihkipäivät ovat kesäkuukausien perjantaipäiviä. Esimerkiksi Helsingissä muutama kesäkuinen perjantai on jo varattu täyteen. Loppuvuodesta on vielä yksi helppo päivämäärä, joka saanee aikaan liikehdintää häitä suunnittelevien joukossa. Se on 22. joulukuuta 2022.