Puunhoitotyö haittaa liikennettä Tampereen valtatiellä

Keskiviheralueen katupuiden hoitotyö Tampereen valtatiellä välillä Raunistulan puistotie–Vahdontie aiheuttaa haittaa liikenteelle maanantain ja perjantain välillä 21.–25.2. Yksi ajokaista on pois käytöstä molemmista ajosuunnista. Työ aloitetaan Raunistulan päästä. Päivittäinen työaika on kello 9–15. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.