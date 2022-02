Ukraina on pyytänyt Suomelta aseita – presidentti Niinistön mukaan hallitusohjelman kirjaus asiasta on selvä

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Ukrainalta on tullut Suomelle pyyntö aseellisen avun toimittamisesta. Niinistö kertoi Münchenissä, että pyyntö on tullut perille montaakin kautta.

– Ainakin minun ymmärtääkseni siellä (pyynnössä) on myös sellaista aseistusta, jota me katsomme itse tarvitsevamme, Niinistö sanoi suomalaismedialle Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä lauantaina.

Niinistö huomauttaa, että Suomi on päättänyt taloudellisen avun antamisesta Ukrainalle. Niinistön mukaan olisi hyvä keskustella osallistumisesta myös resilienssirahastoon, jonka kautta esimerkiksi Ruotsi on antanut tukea Ukrainalle.

Aseviennin suhteen Niinistö viittaa hallitusohjelmaan.

– Hallitusohjelmassa näyttää olevan varsin selvä kirjaus, että sellaiseen ei ryhdyttäisi nyt tässä tilanteessa, Niinistö totesi.

Hallitusohjelmassa lukee, että Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.

Ulkoministeriö pohtii kenttätykkien kohtaloa

Ulkoministeriössä valmistellaan parhaillaan lausumaa siitä, voiko Suomi antaa Virolle luvan viedä Suomesta ostettuja kenttätykkejä Ukrainaan.

Viro tarvitsisi luvan Suomesta ja Saksasta, koska Viro osti kyseiset haupitsit Suomesta, joka vuorostaan hankki ne Saksasta. 1990-luvulla yhdistynyt Saksa hankkiutui aikanaan eroon suuresta määrästä Itä-Saksan armeijan entistä kalustoa.

– Jos kuulimme eilen, miksei tänäänkin Saksan kantoja, niin ilmeisesti juuri niiden haupitsien kohdalla se vaikuttaa olevan varsin torjuva.

Niinistö arvioi, että nyt on selvitettävä, mikä on Saksan lausunnon väistämätön merkitys Suomelle. Niinistö lisäsi, että kyse on kädestä käteen kiertäneistä aseista eikä niinkään suorasta asevalmistuksesta ja sen viennistä.

Keskusteluyhteys edelleen auki

Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on jännittynyt, sillä Venäjä on koonnut joukkoja hyökkäysvalmiuteen Ukrainan rajan tuntumaan.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin lausunnon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi tehnyt päätöksen hyökätä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

Niinistö ei ottanut lauantaina kantaa siihen, onko Putin tehnyt ratkaisun uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Minun on aivan mahdotonta arvioida, mitä hänen päässään on liikkunut, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistön mukaan Ukrainan tilanteessa on pahoja ennusmerkkejä. Keskusteluyhteys on kuitenkin edelleen auki ja diplomaattisen ratkaisun eteen työskennellään.

Niinistö tosin toteaa, että tähän mennessä keskusteluissa ei vaikuta tapahtuneen kovin paljoa edistymistä.

Suomi valmis hyviin palveluksiin

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin on määrä tavata. Mahdollisuutta siitä, voisiko Suomi isännöidä tapaamista, Niinistö kommentoi teoreettiseksi.

– Se, mitä nyt meiltä kysyttiin, oli oikeastaan vanhan vahvistus. Olen vuosikausia todennut, että Suomi on aina valmis niin sanottuja diplomaattisia hyviä palveluita tarjoamaan. Mikään ei ole muuttunut siinä suhteessa, mutta Genevessähän he tuntuvat viime aikoina kokoontuneen.

Niinistön mukaan kaikesta on luettavissa, että Venäjä haluaa keskustella tilanteesta erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Viime kädessä kyse on keskusteluista Bidenin ja Putinin välillä.

– Mikäli siihen asti päästään. Ja tämä on tietysti Venäjältä varmaan tarkkaan harkittua, koska se varmasti koetaan ikään kuin omaa statusta nostavaksi, jos keskustelukumppanina on maailman suurvalta.

Niinistö haluaisi kysyä Kiinan kantaa itsemääräämisoikeuteen

Kiinan tuki Venäjälle tässä jännittyneessä turvallisuustilanteessa on Niinistön mukaan mielenkiintoinen kysymys. Niinistö luonnehtii, että Kiinan ja Venäjän julkilausumassa on osoitettu jollain tapaa ymmärrystä Venäjän turvallisuustarpeita kohtaan.

– Mutta turvallisuustarpeitahan meillä on kaikilla.

Presidentti intoutui pohtimaan asiaa suomalaismedialle pitämässään tiedotustilaisuudessa niin, että siirtyi kommentoinnissaan niin sanottuun off the record -osioon, vaikka tilaisuudessa oli suoria verkkolähetyksiä käynnissä.

– Jos voidaan off (the) record tässä käyttää, niin minua kovasti kiehtoisi päästä kiinalaisilta kysymään, miten tämä pienten kansojen itsemääräämisoikeuden laita on, Niinistö sanoi.

Off the record -termillä tarkoitetaan tavallisesti sitä, että haastattelussa halutaan sanoa jotain epävirallisesti niin, ettei sitä suoraan julkaista.

Siirtämättömyyskin on siirto

Niinistöllä on ollut useita kahdenvälisiä tapaamisia Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä. Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa hän keskusteli erilaisista ratkaisumalleista käynnissä olevaan kriisiin.

Tapaamisen jälkeen Niinistö tviittasi, että Naton ovi on auki, eikä siitä ole epäilystä. Illan tiedotustilaisuudessaan Niinistö totesi vain varmistaneensa keskustelussa Scholzin kanssa, että Naton avoimien ovien politiikka pitää kutinsa.

Sodan laajentumisen uhka Ukrainassa on varjostanut Münchenin keskusteluja. Niinistön mukaan jännittynyt tilanne näkyy etenkin siinä, että keskusteluissa on aiempaa keskittyvämpi tunnelma.

– Ei tarvita enää small talkia, sitä ei juurikaan kuule.

Venäjä ei osallistunut tällä kertaa Münchenin turvallisuuskonferenssiin. Niinistö kommentoi asiaa toteamalla, että poissaolokin on ehkä merkki.

– Olemme nyt sellaisella shakkilaudalla, että siirtämättömyyskin on siirto.