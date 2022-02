Biden: Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä, Venäjä voi hyökätä Ukrainaan tulevina päivinä

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan hänellä on syytä uskoa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan. Bidenin mukaan diplomatia on mahdollisuus hyökkäykseen asti.

– Diplomatia on aina mahdollisuus, presidentti Biden sanoi.

Lehdistötilaisuudessa puhuneen Bidenin mukaan on perusteltua uskoa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan tulevalla viikolla tai tulevina päivinä, ja kohteena on Ukrainan pääkaupunki Kiova.

– Kaupunki, jossa on 2,8 miljoonaa viatonta ihmistä, Biden lisäsi.

Bidenin mukaan Venäjä yrittää saada aikaan valheellista oikeutusta sodalle. Venäjä on muun muassa syyttänyt Ukrainan suunnittelevan hyökkäystä, jonka pohjalta Venäjä voisi puolestaan perustella oman hyökkäyksensä.

– Näille väitteille ei yksinkertaisesti ole todisteita ja on peruslogiikan vastaista uskoa, että ukrainalaiset valitsisivat tämän hetken kärjistääkseen vuosienmittaista konfliktia, kun maan rajoilla on yli 150 000 (Venäjän) sotilasta, Biden sanoi.

– Kaikki nämä ovat linjassa sen pelikirjan kanssa, jota venäläiset ovat ennenkin käyttäneet saadakseen aikaan valheellisen oikeutuksen toimia Ukrainaa vastaan, Biden sanoi Valkoisessa talossa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Biden myös arvioi ukrainalaiskollegansa Volodymyr Zelenskyin päätöstä lähteä Ukrainasta sodan uhkan alla, kun häneltä kysyttiin Zelenskyin aikeista matkustaa tänä viikonloppuna järjestettävään Münchenin turvallisuuskonferenssiin.

Bidenin mukaan päätös voi olla diplomaattista ratkaisua etsiessä joko viisas tai ei.

– Mutta se on hänen päätöksensä, Biden painotti.