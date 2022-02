Kaksikielisten lääkäreiden kouluttaminen alkaa Turussa

Turun yliopisto alkaa yhteistyössä Åbo Akademin kanssa kouluttaa kaksikielisiä lääkäreitä. Rahoitusta saadaan Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetilta, joka lahjoittaa 600 000 euroa Turun yliopiston kaksikieliselle lääkärikoulutukselle. Ammatillisen ruotsin kielen taidon kehittämiseen painottuvalla koulutuksella vastataan Varsinais-Suomen erityisvastuualueen tarpeisiin.

Säätiön rahoitus on tarkoitettu viideksi vuodeksi yhden yliopistonlehtorin ja yhden osa-aikaisen professuurin täyttöä.

Uuden professorin ja yliopistonlehtorin keskeisenä tehtävänä on organisoida ja toteuttaa ruotsin kieltä tukevaa lääkärikoulutusta Turun yliopiston lääketieteen lisensiaatin suomenkielisen tutkinto-ohjelman osana. Åbo Akademi osallistuu tarjoamalla ruotsinkielisiä prekliinisiä kursseja Turun yliopiston opiskelijoille.

– Turun yliopiston tavoitteena on kouluttaa kaksikielisiä lääkäreitä Varsinais-Suomen ja koko länsirannikon hyvinvointialueiden tarpeisiin. Tällä hetkellä ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa on merkittäviä haasteita, kertoo Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Osa ruotsinkielisistä koulutusosioista toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Osa-aikainen professuuri perustetaan Turun yliopistoon ja yliopistonlehtorin tehtävä täytetään Åbo Akademissa.

– Turun yliopistoilla on laaja kokemus koulutusyhteistyöstä ja tämä aloite vahvistaa entisestään yhteistyötämme biotieteiden ja lääketieteen aloilla. Tulemme nyt tarjoamaan biokemian, solubiologian ja farmasian erikoisosaamistamme omien opiskelijoidemme lisäksi Turun yliopiston opiskelijoille. Paitsi, että tämä luo ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä suomenkielisille opiskelijoille, se on myös tunnustus moderneille opetustavoillemme ja koulutuksellemme, sanoo solubiologian yliopistonlehtori Annika Meinander Åbo Akademista.

Ruotsia puhuu äidinkielenään Varsinais-Suomen erityisvastuualueella noin 118 000 henkilöä. Kun lukuun liitetään Ahvenanmaa joka käyttää pääosin tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vaativan erikoissairaanhoidon, kansaneläkelaitoksen ja erityissosiaalityön palveluita, luku nousee 142 000 henkilöön.

Tulevalle Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on lakisääteisesti määritetty ruotsinkielisten palvelujen kansallinen koordinointi.

– Ruotsinkielisen sote-koulutuksen kattava kokonaisuus sopii yhteen tämän erityisvastuun kanssa. Tällä rahoituksella tahdoimme vahvistaa kaksikielisyyttä lääkäreiden koulutuksessa sekä turvata koulutuksen resursseja ja jatkuvuutta Turussa, sanoo Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin toimitusjohtaja Henrik Karlsson.

Kaksikielisten koulutusten on tarkoitus alkaa syksyllä 2023. Koulutus linjalla on kaksikielistä. Opiskelijat seuraavat suomenkielistä tutkinto-ohjelmaa, mutta osa opetuksesta ja aktiviteeteista suomenkielisillä opintojaksoilla on ruotsiksi. Lisäksi he suorittavat korvaavia ja täydentäviä opintoja ruotsin kielellä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Linjalle valitaan 15–20 lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijaa ruotsin kielen taidon ja motivaation perusteella. Kaksikieliset opinnot aloitetaan heti prekliinisessä vaiheessa opintojen ensimmäisenä ja toisena vuotena.