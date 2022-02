Turkulaisen lääkeyhtiö Orionin yhteistyökumppani, myöskin Turussa toimiva Bayer on nostanut arviotaan Nubeqa-syöpälääkkeen eli niin sanotun darolutamidin myyntipotentiaalista.

Bayerin uuden arvion mukaan Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää kolme miljardia euroa, yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan. Aiemmin Bayer on arvioinut, että Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää miljardi euroa.

Bayerilla on darolutamidin kaupalliset oikeudet maailmanlaajuisesti ja Orion on oikeutettu saamaan vuosittain porrastettua rojaltia darolutamidin maailmanlaajuisesta myynnistä. Vuotuinen rojaltin taso on noin 20 prosenttia sisältäen tuotemyynnin Bayerille. Alkuvaiheessa rojaltin vuotuinen taso on hieman alempi ja myynnin kasvaessa vuotuinen rojaltin taso kasvaa. Orion vastaa tuotteen valmistuksesta maailmanlaajuisille markkinoille ja edistää myyntiä Euroopassa yhdessä Bayerin kanssa.

Rojaltien lisäksi Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta asteittain kasvavia kertasuoritteisia etappimaksuja, jotka voivat olla yhteensä 280 miljoonaa euroa riippuen Nubeqan myynnin tulevasta kehityksestä.