Ulkoministeri Haavisto: Sodan uhka Ukrainassa on todellinen

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan sodan uhka Ukrainassa on todellinen. Hänen mukaansa ei ole voitu todentaa, että Venäjä vetäisi joukkojaan pois Ukrainan lähialueilta.

Haaviston mukaan Donbassin suunnalla tapahtuneet välikohtaukset lisäävät sotilaallisen yhteenoton riskiä alueella. Itä-Ukrainan separatistit ja Ukrainan hallituksen joukot syyttivät torstaina toisiaan raskailla aseilla tehdyistä iskuista ja aseleporikkomuksista osapuolten välisellä rintamalinjalla.

Haavisto korostaa kaikkien diplomaattisten kontaktien tärkeyttä, etenkin kun sotilaallinen tilanne näyttää kiristyneen.

– Tällaisessa tilanteessa on aina vaarana se, että tilannetta eskaloidaan erilaisilla provokaatioilla. Täytyy koko ajan selvittää sitä, mitkä uutiset pitävät paikkansa ja kuka on toimenpiteiden takana. Se on näissä konfliktitilanteissa hyvin vaikeaa, Haavisto sanoi toimittajille eduskunnassa.

Haavisto muistuttaa, että Itä-Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien jatkuneissa taisteluissa on kuollut jo noin 15 000 ihmistä.

– Täytyy toivoa, ettei tapahdu mitään, mikä eskaloisi tilannetta vieläkin pahemmaksi, Haavisto jatkoi.

Vertailukohta vuodelta 1939

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) arvioi, että Itä-Ukrainan ampumistapauksessa voi olla kyse Mainilan laukauksiin verrattavasta tapauksesta.

Niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan separatistijohtaja väitti venäläismedialle, että Ukrainan asevoimat olisivat tulittaneet viittä eri kohdetta rintama-alueella.

Mainilan laukaukset olivat Neuvostoliiton lavastama tykistöisku, jonka tarkoituksena oli saada Suomi näyttämään hyökkääjältä talvisodassa marraskuun lopussa vuonna 1939.

– Kyllähän tämän voi tulkita niin, että tämä voisi olla jonkinlainen provokaatio Venäjän tukemien terroristien taholta, jolla yritetään saada ukrainalaiset joko käynnistämään laajempi konflikti tai ainakin näyttämään syyllisiltä sellaiseen konfliktiin, jotta saataisiin veruke omille jo aiemmin suunnitelluille sotilaallisille toimille, Halla-aho sanoi STT:lle eduskunnassa.