Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan seksuaalirikoksista, joista epäillään noin 40-vuotiasta taksinkuljettajaa.

Tapauksista on tiedotettu aikaisemmin kesäkuussa ja huhtikuussa 2021. Epäilty on jo saanut tuomion rikossarjan ensimmäisistä tapauksista.

Nyt poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan tapauksista, joissa on seitsemän asianomistajaa. Rikosnimikkeinä on muun muassa viisi raiskausta, raiskauksen yritys, vapaudenriisto ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Nämä epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2019–2021.

Epäilty otti toistuvasti kyytiin yksin liikkuvia naisia muualta kuin taksitolpilta. Usein hän tarjosi naisille matkalla alkoholia tai muita päihteitä. Hän ei ajanut ainakaan heti kohdeosoitteeseen, vaan meni vääriä reittejä tai kuljetti asianomistajat asuntoon Helsingin ulkopuolelle.

Mies teki naisille seksuaalista väkivaltaa autossa tai asunnossa. Hänen toimintansa oli suunnitelmallista ja harkittua. Tekotapa oli kaikissa tapauksissa samantyyppinen.

Selvittämättömien tapausten tutkinnat avattiin uudelleen

Osassa tapauksista epäilty kuvasi salaa asianomistajia.

– Saimme asianomistajat tunnistettua, kun suoritimme laite-etsintöjä epäillyltä takavarikoituihin tietoteknisiin laitteisiin. Nämä tapaukset eivät edenneet syyteharkintaan, koska salakatselun syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen.

Poliisi kävi esitutkinnan aikana läpi joukon vastaavanlaisella tekotavalla tehtyjä rikoksia, joissa rikoksesta epäillyn henkilöllisyys ei ollut selvillä. Tutkinnat avattiin uudelleen. Epäillyn jäljille päästiin rikosteknisten tutkimusten avulla.