Turku luopuu kodin ja koulun viestintään tarkoitetusta Wilmasta – tilalle DigiOne-palvelu

Turku luopuu kodin ja koulun väliseen viestintään tarkoitetusta Wilmasta ja ottaa käyttöön uudenlaisen palvelualustan. Uusi DigiOne-palvelu on tavoitteena saada käyttöön kaikissa Turun kouluissa keväällä 2024, osassa kouluja palvelua testataan jo aiemmin.

Turku on ollut mukana kehittämässä uuden palvelun sisältöjä. DigiOnen on tarkoitus korvata seitsemässä kehittäjäkaupungissa tällä hetkellä käytössä olevat koulujen viestintään tarkoitetut sovellukset. Turun lisäksi hankkeesa ovat mukana Espoo, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere, Vantaa, sekä Kuntien Tiera.

Jo nyt turkulaisia asiantuntijoita ja pilottikoulujen henkilökuntaa on osallistunut kehitystyöhön erilaisissa määrittelypajoissa, kommentoinneissa ja käyttöliittymätestauksissa. Kehitystyö jatkuu myös kuluvan vuoden aikana.

– Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on, että kehittäjäkaupunkien pilottikoulut, joita Turussa ovat Cygnaeus skola, Puolalan koulu, Puropellon koulu, Yli-Maarian koulu, Puolalanmäen lukio sekä Turun klassillinen lukio, pääsevät suunnittelemaan lukuvuotta 2023–2024 uusilla DigiOnen palveluilla jo keväällä 2023. Vuotta myöhemmin sama olisi edessä kaikilla muillakin kouluilla ja oppilaitoksilla, Turun kaupungin hankepäällikkö Seppo Pukonen kertoo tiedotteessa.

DigiOne-palvelun markkinoidaan kokoavan kodin ja koulun välisen viestinnän ja asioinnin yhteen paikkaan. Sen uskotaan lisäävän vuorovaikutuksen edellytyksiä ja helpottavan oppijoiden tukemista sekä pedagogista toimintaa. Olennaista on, että yksittäisen oppijan tiedot kulkevat palvelussa oppijan mukana koulutusasteelta toiselle, ja tieto on saatavilla kootusti ja helposti analysoitavassa muodossa.

Tavoitteena on, että uusi alusta houkuttelee tulevaisuudessa merkittävän määrän uusia ja innovatiivisia palveluntuottajia, kun avoimien rajapintojen ansiosta julkisten ja kaupallisten toimijoiden palveluita voidaan liittä DigoOneen.

Uuden palvelun tuottaa viestintäteknologian osaaja Hailer Oy. Luku- ja työjärjestysten palvelun kilpailutuksen voitti itävaltalainen Untis GmbH. Untiksen ratkaisu on käytössä ympäri maailmaa 76 maassa ja yhteensä yli 26 000 koulussa. Palvelu helpottaa resurssien tehokasta käyttämistä, ja sitä kehitetään edelleen vastaamaan paremmin erityisesti suomalaisen lukiokoulutuksen tarpeita.

Opetuksen suunnittelun palvelun kilpailutuksen voitti BeanBakers Oy, joka on tunnettu ohjelmistokehityshankkeistaan, joissa yhdistyvät digitaalisen palvelumuotoilun, ohjelmistoalan ja opetusteknologian osaaminen.

– Julkisten palveluiden kilpailuttaminen on aina todella haastavaa. Olen hurjan tyytyväinen siihen, että saimme kehittäjäkumppaneiksemme mukaan toimijat, jotka edustavat oman osaamisensa huippua! On ollut hienoa huomata, että kaikilla mukana olevilla toimijoilla on halu asettaa rima korkealle ja halu tehdä yhteistyötä. Seuraavat pari vuotta tulevat olemaan todella haastavia ja iso näytön paikka meille kaikille. Olen kuitenkin luottavainen siihen, että yhdessä voimme onnistua, kommentoi hankkeen johtaja Kirsi Lehto.

DigiOne-palvelukokonaisuutta on kehitetty vuodesta 2019 alkaen. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n, Gofore Oyj:n ja Alfame Systems Oy:n osaajien kanssa. Hankkeessa on ollut mukana yli 500 asiantuntijaa, joista valtaosa on kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

Hankkeessa tuotetut palvelut laajennetaan kaikkien Suomen kuntien käyttöön vuodesta 2024 alkaen. Hankkeen aikana Vantaan kaupunki toimii isäntäkaupunkina, ja hankkeen jälkeen Kuntien Tiera vastaa DigiOnesta.