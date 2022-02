Turussa tehdään Helsinginkadun tunnelissa huoltotöitä torstaina 17. helmikuuta. Työt aloitetaan aamulla kello puoli yhdeksältä, ja niiden on arvioitu valmistuvan kello kahteen mennessä iltapäivällä.

Oikeanpuoleinen ajokaista on suljetaan liikenteeltä Kalevanrampin ja Hämeensillan välisellä alueella. Töistä on haittaa ajettaessa keskustaan päin. Hämeenrampille kääntyvien kaista on käytössä normaalisti. Paikalla on myös liikenneopasteet.