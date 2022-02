Turun Kauppatorin ilmanlaatu heikentynyt työmaapölyn vuoksi – hengitettävien hiukkasten raja-arvo ylittyi

Ilmanlaatu Turun Kauppatorilla on heikentynyt työmaapölyn vuoksi, tiedottaa Turun kaupunki. Tänään tiistaina ilmanlaatu on ollut Kauppatorilla ajoittain huono tai erittäin huono. Kaupungin mukaan ilmanlaadun huononeminen on paikallista ja näkyy ainoastaan Kauppatorilla. Muilla mittausasemilla ilmanlaatu on ollut hyvää tai tyydyttävää.

Eilen maanantaina Turun Kauppatorilla ylitettiin hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso 50 mikogramaa kuutiometrillä. Vuorokausipitoisuus oli Turun mittausasemalla 89 mikrogrammaa kuutiometrillä. Raja-arvotaso saa ylittyä korkeintaan 35 kertaa vuodessa.

– Ylitys oli ensimmäinen Turussa tänä vuonna, kertoo ilmansuojeluasiantuntija Petra Sainisto Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudesta.

Hiukkaspitoisuuksien kohoaminen saattaa aiheuttaa oireita erityisesti herkillä ihmisryhmillä, kuten astmaatikoilla ja pikkulapsilla. Nuha, yskä, hengitysoireet sekä kurkun ja silmien kutina ovat tavallisimpia haittavaikutuksia.