Koronarajoituksia kevennetään Varsinais-Suomessa – etätyösuosituksesta tarkoitus luopua helmikuun lopulla

Koronatartuntojen pieni alamäki on Varsinais-Suomessa taittunut. Ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän mukaan pysynyt melko samana, mutta on todellisuudessa korkeampi kuin mitä testien kautta saadaan tietoon.

– Tartuntamäärät ja ilmaantuvuus eivät enää ole laskeneet samaan tahtiin kuin aikaisemmin. Sen sijaan positiivisten testitulosten osuus on yhä noussut ja on nyt 44,3 prosenttia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Tällä hetkellä 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 1 243 tautitapausta 100 000 asukasta kohti. Viime viikon ilmaantuvuusluku oli 1 247.

Laaja etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Varsinais-Suomessa seurataan valtakunnallista suositusta. Tarkoituksena on, että valtakunnallinen etätyösuositus päättyisi 28. helmikuuta.

Hiihtoloman jälkeen eli niin ikään 28. helmikuuta voidaan koronakoordinaatioryhmän mukaan luopua maskisuosituksesta 1.-4. luokkalaisille. Sen sijaan 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille koululaisille ja opiskelijoille suositellaan vielä maskia.

Aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä on päättynyt 14. helmikuuta.

Tyksissä on tällä hetkellä 23 koronaviruspositiivista potilasta, joista alle viisi on teho-osastolla. Sairaalapotilaista 13 on hoidossa koronavirusinfektion vuoksi ja kymmenellä koronavirus on lisälöydös.

– Tämän sairaalakuormituksen kanssa kyllä toimeen tulemme, mutta toisaalta vuodeosastoilla koronapotilaita on yhä paljon, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Henkilökunnan poissaolot ovat kuitenkin suurempi ongelma kuin koronapotilaiden sairaalakuormitus.

Koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, että yhteiskunnan avautuessa jokaisen täytyy ottaa vastuuta omasta terveydestään sekä tartuntojen estämisestä.

– Ei meistä kukaan halua lievääkään tautia ja toisaalta, vaikka omikron on osoittanut olevansa yleensä lievempi taudinkuvaltaan, riskiryhmät voivat kuitenkin saada vakavamman taudin. Pikkuhiljaa mennään kuitenkin kevättä päin ja otetaan merkittäviä askelia kohti yhteiskunnan avautumista, toteaa Pietilä.

Rokotustilanne on Varsinais-Suomessa hyvä. Ensimmäisen rokotteen on ottanut 90,5 prosenttia, toisen annoksen 88,1 prosenttia ja kolmannen annoksen 61,2 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä varsinaissuomalaisista.

– Varsinais-Suomessa on noin 58 000 kokonaan rokottamatonta 5 vuotta täyttänyttä ja tämä luku ei todennäköisesti enää paljoakaan laske. Uusia ykkösrokotteita otetaan Varsinais-Suomessa vain noin muutama sata viikossa, Harri Marttila sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 1.3.