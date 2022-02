Åbo Akademin säätiö on myynyt Turussa Hämeenkatu 30:ssa sijaitsevat kolme kerrostaloa Turku Asunnot Oy:lle. Kauppahinta on 8,65 miljoonaa euroa. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1961 ja se koostuu kolmesta kerrostalosta. Taloista kaksi sijaitsee Hämeenkadulla ja ne käsittävät asuntojen lisäksi toimisto- ja liiketiloja katutasossa. Vartiovuorenpuiston kupeessa sijaitsevassa kolmannessa talossa on vain asuinhuoneistoja. Lisäksi kauppaan kuuluu erillinen, seitsemän autopaikan pysäköintirakennus. Kiinteistön vuokrattavaksi soveltuva pinta-ala on reilut 3 200 neliömetriä.

Myyntipäätös liittyy säätiön tiedotteen mukaan osittain säätiön kestävän kehityksen strategiaan.

– Kiinteistöihin liittyvä kestävän kehityksen tavoitteemme on olla hiilidioksidineutraaleja vuonna 2025 lämmityksen, sähkönkulutuksen ja jätehuollon saralla. Hämeenkadun kiinteistön energiatehokkuudessa olisi parannettavaa, ja hyväksyttävän tason saavuttaminen vaatisi investointeja, kertoo säätiön toimitusjohtaja Lasse Svens.

– Koska meillä on muitakin tulevia kiinteistöinvestointeja, päätimme myydä Hämeenkadun kiinteistön. Samalla pystyimme hyödyntämään asuntomarkkinoiden hyvää tilannetta.

Turku Asunnot Oy vuokraa sekä asuinhuoneistoja että liiketiloja. Yritys on kahden paikallisen yrityksen yhteisomistuksessa ja se keskittyy tiedotteen mukaan kiinteistöjen vuokraamiseen, hallinnointiin ja omistukseen. Hämeenkadun kiinteistön myynnin ei sanota vaikuttavan vuokralaisiin eikä vuokrasopimuksiin.