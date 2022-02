Loimaalle keskittynyt eniten huono-osaisuutta Varsinais-Suomessa, Ruskolle vähiten

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella toisissa kunnissa voidaan paremmin kuin toisissa. Asia selviää tarkastelemalla Diakonia-ammattikorkeakoulun karttapalvelua, jota on päivitetty aiempaa tarkemmaksi.

Karttasivusto pureutuu eriarvoisuuteen useilla inhimillistä huono-osaisuutta mittaavilla muuttujilla. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien osuus, alkoholikuolleisuus, väkivaltarikosten määrä, pienituloisuusaste tai itsensä yksinäiseksi kokevien osuus.

Kun kaikki huono-osaisuutta mittaavat muuttujat laitetaan yhteen, selviää, että Varsinais-Suomessa on eniten huono-osaisuutta Loimaalla, Turussa ja Salossa. Loimaan vertailuluku 142 tarkoittaa, että luku on 42 prosenttia suurempi kuin kaikkien kuntien keskiarvo, joka on sata. Vähiten huono-osaisuutta on Ruskolla, Liedossa ja Maskussa. Esimerkiksi Ruskon vertailuluku 54 tarkoittaa, että huono-osaisuus on 46 prosenttia keskitasoa matalammalla tasolla.

Tietoa voi uudessa versiossa etsiä mös postinumerotasolla, mikä mahdollistaa eri asuinalueiden vertailun kuntien sisällä.

‒ Meillä puhutaan paljon alueellisesta segregaatiosta ja sosiaalisten ongelmien kasautumisesta tietyille asuinalueille. Karttapalvelun kautta voi seurata, onko tälle tilastollista pohjaa ja miten tietylle asuinalueelle kohdistetut toimenpiteet näkyvät myöhemmin muutoksena tilastoissa, asiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo tiedotteen mukaan.

Palveluun on myös lisätty uudet hyvinvointialueet, joiden sisäisiä hyvinvointieroja on mahdollista tarkastella uudella mittarilla.

‒ Uudenmaan pilkkominen useampaan hyvinvointialueeseen tekee näkyväksi sen, miten heikosti Helsingillä menee monella huono-osaisuuden osa-alueella. Myös Kymenlaakson tilanne osoittaa suurta tarvetta hyvinvointierojen kaventamiseen, Kainulainen tiivistää.

Palvelun käyttö on maksutonta. Sen kehittäjät toivovat siitä työkalua uusien hyvinvointialueiden rakentajille.

Sosiaalipolitiikan näkökulmasta tehokkainta on kohdistaa toimenpiteitä heikoimmin voiviin ryhmiin. Vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ei voi tehdä ilman monipuolista tietoa.

‒ Osallisuustyössä olisi tärkeää edistää kaikkien hyvinvointia, ei vain valmiiksi hyvinvoivien, tutkija-kehittäjä Joakim Zitting Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hyvinvointityötä tehdään jatkossa sekä hyvinvointialueilla että kunnissa. Karttapalvelu antaa eväitä tämän kokonaisuuden hahmottamiseen hyvinvointialueiden rakentajille, kuntien hyvinvointityöstä vastaaville, erilaisille kehittämishankkeille ja palvelujärjestelmien uudistajille.

‒ Alueilla olisi tärkeää löytää yhteinen ymmärrys, mikä kenenkin rooli on hyvinvoinnin edistämisessä ja miten kaikki osapuolet pääsevät osallisuustyöhön mukaan, asiantuntija Varpu Wiens Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Karttasivustoon valitut huono-osaisuusindikaattorit perustuvat Sotkanet.fi -palvelusta löytyviin tilastotietoihin. Postinumerotason tarkastelussa on käytetty Tilastokeskuksen Paavo-tietokannasta löytyviä tilastoja.

Karttapalvelua on jo hyödynnetty paikallisen päätöksenteon tukena eri puolilla Suomea. Sen kautta on haettu tietoa esimerkiksi Rovaniemen, Järvenpään ja Siilinjärven hyvinvointikertomuksiin. Karttapalvelua hyödynnetään myös esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteiden seurannassa yhtenä mittarina.