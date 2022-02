Turussa tarjolla kotiruokaa kartanomiljöössä

Kakskerran saarella sijaitsevan Harjattulan kartanon historia ulottuu aina 1200-luvulle asti. Kuudensadan vuoden aikana alueella harjoitettiin maanviljelyä, karjankasvatusta ja ratsutilatoimintaa, ja alueen omistajat vaihtuivat tiheään.

Vuonna 1990 perustettiin Harjattulan Kartano Oy, joka toimii alueella Paasikivi-opiston rinnalla tarjoamassa juhlatiloja, majoitusta, ravintola- ja pitopalveluita sekä aktiviteetteja yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Nykyään kartanomiljöö tarjoaakin puitteet niin lounaalle kuin erilaisille aktiviteeteille, juhlille ja tapahtumille.

Harjattulan kartanon alueella on useita rakennuksia, joista näyttävin on mäen päällä sijaitseva kartanorakennus. Sen lähellä on vanha navettarakennus, jossa sijaitsee ravintola Wanha Talli, tallin vintti, joka toimii juhlatilana sekä Paasikivi-opisto. Alueella on lisäksi kasvihuone eli lasipalatsi, jossa järjestetään kesäaikaan häitä ja muita isompia juhlia ja tapahtumia. Meren rannassa olevalla rantasaunalla on kaksi saunatilaa ja oleskelutila.

– Viime kesänä rantaan avattiin Juho Kusti -kesäkahvila, jonka suositut munkit paistetaan Wanhassa Tallissa, kertoo ravintolan keittiöpäällikkö Mika Koivisto.

Kesällä kartanolla on monenlaista väkeä golffareista majoittujiin ja uimareista rippileiriläisiin. Kesä on kartanolla myös vilkasta tapahtuma- ja juhla-aikaa. Koivisto kertoo, että ensi kesän viikonloput on jo varattu juhannusta lukuun ottamatta.

Talvella kartanolla on rauhallisempaa. Ruokailemassa käy arkisin lähinnä Paasikivi-opiston opiskelijoita. Tapahtumien aikaan lounasta on välillä tarjolla myös viikonloppuna.

"Käytämme ruuanlaitossa mahdollisimman paljon sesongin tuotteita ja kotimaisia raaka-aineita."

Lounas on arkipäivisin tarjolla Wanhassa Tallissa. Lounas koostuu salaattipöydästä, keitosta ja lämpimästä ruuasta, joista toinen on aina vegaaninen. Lisäksi lounaaseen kuuluu ravintolassa leivottua leipää ja kahvi.

– Meillä käy paljon opiskelijoita syömässä, minkä vuoksi hintatason on pysyttävä alhaisena. Meillä on käytössä viiden viikon kiertävä lista, jota muutetaan aika ajoin.

Tarjolla on kotiruokamaista lounasta. Torstaisin ravintolassa on keittopäivä, ja joka päivä on tarjolla myös päivän keittoa. Koiviston mukaan suosituimpia ovat kana- ja kalaruuat.

– Käytämme ruuanlaitossa mahdollisimman paljon sesongin tuotteita ja kotimaisia raaka-aineita. Myös papuja, linssejä ja tofua käytetään paljon. Kesäisin olemme voineet hyödyntää opiskelijoiden ryytimaan antimia.

Vierailupäivänä tarjolla oli runsas salaattipöytä, parsasosekeittoa, tomaattitäytetty broilerleike, riisin ja juustokastikkeen kera sekä vegaanisena vaihtoehtona kasvis-bratwurst-riisipaistosta.

Valitsin maisteltavaksi broilerleikkeen, jonka tomaattitäyte antoi kivan tvistin perusruokaan. Myös talon leipä ja raikas salaattipöytä tekivät vaikutuksen. Lounasseuralainen kehui kasvis-bratwurstia poikkeuksellisen hyväksi.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.