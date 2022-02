Pikamatka tropiikkiin houkutteli – kasvitieteellisessä puutarhassa lähes 90 000 kävijää

Koronaviruspandemia on vaikuttanut Turun yliopiston vierailukohteisiin. Esimerkiksi Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet olivat sekä 2020 että 2021 pitkiä aikoja suljettuina yleisöltä. Sulkujen välillä ihmiset kuitenkin vierailivat kasvihuoneissa ahkerasti.

Kokonaisuudessaan viime vuosien aikana kasvitieteellisen puutarhan kävijämäärät ovat olleet vahvassa nousussa. Vuoteen 2017 asti puutarhassa vieraili vuosittain noin 50 000 ihmistä. 2019 saavutettiin kävijäennätys, 107 000 vierailijjaa. Yleisötoiminnan kasvun takana on Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön satsaus tiede- ja ympäristökasvatuksen sekä tiedematkailun kehittämiseen.

– Koronasuluista huolimatta puutarhassa vieraili vuonna 2021 yli 87 000 vierailijaa. Tämä on hyvä tulos, kun huomioidaan, että kasvihuoneet olivat suljettuina osan vuodesta, toteaa tiedotteessa ylipuutarhuri Simo Laine.

Sulkujenkin aikana puutarhan ulkoalueet on pidetty avoinna vierailijoille.

– Teimme muutamia vuosia sitten Turun yliopistossa päätöksen, että kasvitieteellisen puutarhan ulkoalueita ei muuteta maksullisiksi. Haluamme, että ihmiset saavat jatkossakin vapaasti tutustua luonnon monimuotoisuuteen ulkoalueilla, kertoo biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari E. Sääksjärvi.

Yleisötoimintaa puutarhalla kehitetään jatkuvasti. Korona-aikana puutarhalla on keskitytty erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseen ja esimerkiksi virtuaalikierroksia tarjotaan varmasti jatkossakin. Suurin yksittäinen investointi on uudet diginäytöt, joiden avulla vierailijoille voidaan kertoa sekä luonnon monimuotoisuudesta että ajankohtaisista tapahtumista.

– Puutarhaan sopii hyvin digitaalinen sisältö, mutta sen rinnalla tarvitaan myös live-kohtaamisia, esimerkiksi suosittuja orkideailtoja ja lasten satuseikkailuja, sanoo yliopistotutkija Juulia Räikkönen.

Nyt kasvitieteellisen puutarhan suosituksi tulleet yleisötilaisuudet ovat jälleen käynnistymässä. Helmikuussa kasvitieteellisellä puutarhalla vietetään ystävänpäivää. Puutarhan Facebook-liven kautta voi ystävänpäivänä seurata Rakkautta kasvihuoneissa -kierrosta tai helmikuun ajan puutarhalla voi tutustua omatoimisesti rakkausteemaiseen kasvihuoneseikkailuun. Hiihtolomaviikolla puolestaan on tarjolla sekä omatoimisia että ohjattuja tiedetempauksia koululaisille.

Maaliskuussa elokuvapäivänä sukelletaan sademetsään upean luontoelokuvan ja sademetsätutkijan tarinoiden avulla. Lasten lauantait jatkuvat 5. maaliskuuta alkaen ja tarjoavat lapsiperheille tiedeseikkailua jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina.

– Syksyllä Lasten lauantain Halloween-teemaisen tapahtuman vetonaulana oli hämähäkkitutkija Alireza Zamani karvajalkaisine ystävineen. Englanninkielinen tilaisuus käännettiin suomeksi. On tärkeää, että myös kansainväliset tutkijat pääsevät mukaan yleisötoimintaan ja Turun seudulla on paljon englantia kotikielenään puhuvia lapsiperheitä. Keväällä luvassa on muun muassa uhanalaisiin lajeihin liittyvää ohjelmaa, kertoo Räikkönen.