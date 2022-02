Tulli on paljastanut amfetamiinin ja MDMA-huumausaineen salakuljetus- ja levitystoiminnan. Huumausaineita on vastaanotettu postitse ulkomailta ja levitetty ympäri Suomea. Tulli takavarikoi elokuussa 2021 Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkomailta saapuneesta postilähetyksestä noin kolme kiloa amfetamiinia sekä puoli kiloa MDMA:ta. MDMA on tunnetumpi ekstaasitablettien sisältämänä huumausaineena. Lähetyksen vastaanottajaksi selvisi Varsinais-Suomessa asuva mies.

Kotietsinnän yhteydessä takavarikoitiin muun muassa lähes 1000 kirjekuorta, pieniä muovipusseja, vakuumikoneita sekä pienempiä määriä eri huumeita. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä miehen vastaanottaneen aiemminkin huumausainelähetyksiä sekä Länsi-Uudellamaalla että Varsinais-Suomessa asuessaan ja levittäneen huumausaineita edelleen Suomessa.

Esitutkinnan aikana selvitettiin, että mies oli vastaanottanut postitse yhteensä kaksi kiloa amfetamiinia sekä yhden kilon MDMA:ta. Miehen epäillään vastaanottaneen kaiken kaikkiaan neljä huumausaineita sisältänyttä lähetystä. Takavarikoitujen sekä jo aiemmin levitettyjen huumausaineiden yhteenlaskettu arvo keskimääräisellä katukauppahinnalla laskettuna on Tullin mukaan noin 195 000 euroa.

Tulli on tutkinut tapausta törkeänä huumausainerikoksena ja tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä sekä suomalaisten että EU-maiden esitutkintaviranomaisten kanssa. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan syyttäjälle.