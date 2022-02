Nesteen Vanacker: Erinomainen tulos kaikissa yksiköissä – Naantalin jalostamon sulkeminen avitti 30 miljoonan euron säästöissä

Jalostamoyhtiö Nesteen liiketoiminta osoittautui toimitusjohtaja Peter Vanackerin mukaan erittäin kestokykyiseksi viime vuonna koronan, huoltoseisokkien sekä kallistuneiden raaka-aineiden ja kustannusten keskellä.

– Nesteen vuosi päättyi erinomaiseen tulokseen kaikissa liiketoimintayksiköissä. Teimme vahvan tuloksen: vertailukelpoinen liikevoittomme oli 1 342 miljoonaa euroa, kun se oli vuonna 2020 1 416 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -segmentin myyntimäärät ja myyntimarginaali paranivat useista suunnitelluista seisokeista huolimatta, mutta Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä ja kiinteiden kustannusten nousulla oli negatiivinen tulosvaikutus. Jalostusmarkkina elpyi, ja Öljytuotteet-segmentti ylitti edellisvuoden tuloksen huolimatta Porvoon jalostamolla toteutetusta kaikkien aikojen suurimmasta seisokista ja Naantalin jalostamon sulkemisesta. Myös Marketing & Services -segmentin tulos parani edellisvuodesta, Vanacker summaa mennyttä vuotta tilinpäätöskatsauksessa.

Nesteen 12 kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 15,5 prosenttia, ja velan osuus kokonaispääomasta oli 0,6 prosenttia vuoden lopussa. Rahavirta ennen rahoituseriä oli erittäin vahva, 511 miljoonaa euroa, vaikka yhtiö teki vuoden aikana merkittäviä investointeja ja yritysostoja.

– Vahva tase mahdollistaa kasvustrategiamme toteutuksen ja voimme edelleen palkita myös osakkeenomistajiamme, toimitusjohtaja toteaa.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli erittäin hyvä, kun otetaan huomioon tuotantolaitosten useat suunnitellut seisokit. Uusiutuvan dieselin kysyntä säilyi vahvana, mutta raaka-ainemarkkinat kiristyivät edelleen vuoden aikana.

– Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta pystyimme edelleen kasvattamaan vertailukelpoista myyntimarginaaliamme, joka oli keskimäärin 715 dollaria tonnilta. Tämä oli erinomainen saavutus, jota edistivät hintapreemioiden, markkinajakauman ja raaka-ainepohjan optimointi sekä onnistunut marginaalien suojaus, Vanacker kertoo.

Myyntimäärä oli viime vuonna 3,02 miljoonaa tonnia eli noin 2,0 prosenttia edellisvuotta suurempi. Myynnin kasvun mahdollisti uusi vuotuinen tuotantoennätys 3,01 miljoonaa tonnia.

– Jatkuva keskittymisemme Neste Excellence -ohjelman toteuttamiseen on mahdollistanut nimelliskapasiteettimme kasvattamisen 3,2 miljoonasta tonnista 3,3 miljoonaan tonniin. Kapasiteettitavoitteemme pysyy ennallaan 4,5 miljoonassa tonnissa, kun Singaporen arvoltaan 1,5 miljardin euron laajennusinvestointi on käynnistynyt. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä kasvoi edelleen ja oli keskimäärin 92 prosenttia viime vuonna. Alkaneen vuoden sopimusmyyntineuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen, Vanacker sanoo.

Öljytuotteet-segmentin tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 71 miljoonaa euroa. Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali parani Vanackerin mukaan merkittävästi vuoden aikana.

– Lisämarginaalia kuitenkin painoi käyttöhyödykekustannusten nousu, joka kumosi suuren osan viitemarginaalin paranemisen vaikutuksesta. Porvoon jalostamon kaikkien aikojen suurin seisokki saatiin menestyksekkäästi ja turvallisesti päätökseen 12 viikon aikataulun mukaisesti toisella neljänneksellä. Seisokki oli merkittävä investointi jalostamon turvallisuuteen, käytettävyyteen ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Porvoon suurseisokki ja Naantalin jalostamon sulkeminen maaliskuussa pienensivät olennaisesti Öljytuotteet-segmentin myyntimääriä viime vuonna.

Nesteen säästötoimien vaikutus oli viime vuonna noin 30 miljoonaa euroa, osittain Naantalin jalostamon sulkemisen ansiosta.

Marketing & Services -segmentin tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa.

– Vaikka pandemia vaikuttaa edelleen tuotteiden kysyntään etenkin lentoliikenteessä ja merenkulussa, pystyimme parantamaan tulostamme myyntimäärien kasvun ja onnistuneen katteiden hallinnan ansiosta, Vanacker toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä investointihanke on aikataulussa, ja laajennuksen on määrä käynnistyä vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Uudessa tuotantolinjassa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa.

– Yhdessä Rotterdamin uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantohankkeen kanssa pyrimme saavuttamaan 1,5 miljoonan tonnin uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuisen tuotantokapasiteetin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hanke mahdollisesta seuraavasta maailmanluokan uusiutuvien tuotteiden jalostamosta Rotterdamissa on suunnitteluvaiheessa, ja jalostamosta kaavaillaan melko samanlaista kuin uudesta Singaporen yksiköstä.

– Lähestymme valmiutta tehdä lopullinen investointipäätös seuraavien kuukausien aikana, jotta voimme edelleen kasvattaa liiketoimintaamme uusiutuvissa tuotteissa, Vanacker toteaa.