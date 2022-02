Turkulaislapset saavat koronarokotuksia ilman ajanvarausta Satakunnantien vastaanotolta

Turkulaiset 5–11-vuotiaat lapset saavat koronarokotuksia ilman ajanvarausta. Pop up -rokotuksia saa maanantaista perjantaihin kello 8.45–15.15 samaan tapaan kuin aikuisten rokotuksiakin. Kaupungin mukaan lapsille on varattu kaksi erillistä rokotusloosia ja lapsilla on oma rokotusjono.

Helmikuun aikana lapsille tarjotaan rokotuksia ilman ajanvarausta muissakin toimipisteissä useina päivinä. Tarkat tiedot rokotukset löytyvät täältä.

Lasten rokotusväli on kuusi viikkoa. Kaupungin muistuttaa, että huoltajien on huolehdittava itse, että lapsen rokotusten väli on vähintään kuusi viikkoa.

Lapsen rokottamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus joko kirjallisesti tai suullisesti paikan päällä.