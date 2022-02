Kesällä Salossa käynnistyy risteilytoiminta, joka kuljettaa saaristoon ja Mathildedalin ruukkikylään

Turkulainen yhteysalusyritys Ferentes Maritime Oy alkaa kesällä liikennöimään Salon ja Mathildedalin välillä. Varustamo tarjoaa matkoja kesämatkailijoille ja ryhmämatkoja yrityksille. Ferentesin tausta on laivanrakennusteollisuudessa, jota varten yritys perustettiin vuonna 2006. Yritys on laajentanut yhteysalustoimintaan, mutta matkailuala on uusi aluevaltaus.

– Liikennöimme Eteläisen Nauvon, Houtskarin ja Iniön reiteillä. Kun vuosi sitten saimme kuulla Salon alueen risteilyajatuksesta, vapautui meiltä samaan aikaan resursseja yhteisaluspuolelta. Siitä lähdimme kehittämään ajatusta”, kertoo Ferentesin toimitusjohtaja Tony Roselli tiedotteessa.

Salossa vesille on tarkoitus lähteä kahdella aluksella. Aluksista pienempi, vesibussi M/S Karolina, vetää noin 30 henkilöä. Sillä voidaan kuljettaa kesämatkailijoita Vuohensaaren ympäristöön. Isompi M/S Nordep matkaa aina Mathildedaliin asti. M/S Nordep on muutettu yhteysaluskäyttöön ja tarkoitus on purkaa vielä autorampit. Tällöin matkustajia mahtuu alukseen lähes toista sataa. Alukselle on tarkoitus rakentaa vielä aurinkokansi ja baaritiski.

Ferentes on myös käynnistänyt korjaustelakkatoiminnan Suomenlinnan telakalla. Siellä toteutetaan alusten muutostyöt ennen kesäkauden alkua. Alusten kunnostaminen risteilykäyttöön edellyttää noin 100 000 euron investointia, kerrotaan tiedotteessa. Yritys on verkostoitunut paikallisiin toimijoihin, yrittäjiin sekä hotelleihin ja tarkoitus on luoda erilaisia teemoitettuja risteilypaketteja matkailijoille. Tällä hetkellä yritys myös etsii henkilökuntaa kapteeneista tarjoilijoihin.