Joint European Torus eli Jet-laboratorio Englannissa teki uuden ennätyksen fuusioenergian tuottamisessa. Koereaktorissa tuotettu ennätyksellinen 59 megajoulea energiaa osoittaa fuusion potentiaalin energianlähteenä, kertoo Teknologian tutkimuskeskus VTT. Tulos on tärkein osoitus 25 vuoteen siitä, että fuusiosta voi tulla turvallinen ja kestävä energianlähde. Koesarjaan osallistui VTT:n, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoita.

Fuusiossa kevyiden alkuaineiden, kuten vedyn, atomit yhdistyvät korkeissa lämpötiloissa, jolloin muodostuu heliumia ja vapautuu valtavasti lämpöenergiaa. Fuusio on luonnostaan turvallinen, koska reaktiota pidetään yllä syöttämällä jatkuvasti uutta polttoainetta. Plasmamuodossa olevan polttoaineen koossapidon ja kuumennuksen hallitseminen on vaatinut vuosikymmenien tutkimus- ja kehitystyön, kerrotaan VTT:lta. Fuusion kehittämisen tavoitteena on tuoda kestävien energialähteiden valikoimaan turvallinen, tehokas ja riittoisa lisä.

Oxfordin lähellä sijaitseva Jet-reaktori on maailman suurin fuusiotutkimuslaite. Kokeiden tarkoituksena oli valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla kansainvälisen Iter-reaktorin käynnistämiseen 2020-luvun lopulla. Yhteensä 4 800 tutkijaa onnistui kokeessa, joka tuotti 59 megajoulea fuusioenergiaa tasaisella yli 10 megawatin teholla. Energia, joka riittäisi vesitynnyrin kiehauttamiseen, tuotettiin yhdessä plasmapurkauksessa alle 10 sekunnin aikana. Ennätys lähes kolminkertaistaa edellisen, vuonna 1997 saavutetun 21,7 megajoulen tuloksen.

– Kokeissa huipentui usean vuoden valmistautuminen, ja Jet on nyt ylittänyt sille alun perin 1980-luvulla asetetut tavoitteet. Suomelle on ollut mahtava mahdollisuus päästä mukaan Jet:n kokeita tekeviin eurooppalaisiin tiimeihin, joissa olemme saaneet tehdä maailman kärkeen kuuluvaa tutkimusta ja tuoda syvää teknistä ja tieteellistä osaamista Suomeen, VTT:n johtava tutkija ja Suomen fuusiotutkimusohjelman johtaja Tuomas Tala kertoo tiedotteessa.

Nyt toteutetussa koesarjassa yhdistettiin yli kahden vuosikymmenen tutkimuksessa saavutettu osaaminen ja käytettiin todellista fuusiopolttoainetta. Saavutettu ennätys ja kokeista kerätty valtava määrä tieteellisiä tuloksia vahvistavat Iter-reaktorin ennusteita. Iter on kuin suurennettu Jet-reaktori. Se on rakenteilla Etelä-Ranskaan EU:n, Etelä-Korean, Intian, Japanin, Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltain yhteisenä projektina, jolla halutaan todistaa, että fuusiosta saa enemmän energiaa kuin mitä plasman kuumentaminen vaatii. Konsortio suunnittelee jo Iter-reaktorin seuraajaa, Demo-reaktoria, jonka on tarkoitus tuottaa sähköä vuosisadan puolivälissä.